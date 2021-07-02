Розгерметизувалася 800-кілограмова місткість: у російському Іжевську викид хлору

У російському місті Іжевську 2 липня трапився викид хлору. Попередньо відомо, що відбулось розгерметизування 800-кілограмової місткості з хлором.

Викид хлору трапився на станції підйому води на вулиці Пісочній. Попередньо відомо, що людей просили покинути район аварії.

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У російському Іжевську викид хлору

2 липня 2021 року о 19:48 надійшло повідомлення про те, що стався викид хлору на станції підйому води адресою місто Іжевськ, вулиця Пісочна 9а. Оповіщуємо жителів містечка Металургів за допомогою смс-розсилки та систем оповіщення,

– заявили в управлінні МНС.

Тоді ж на місце скерували рятувальникі для ліквідації аварії. Джерела видання в адмінітстрації міста повідомили, що аварія сталась через розгерметизацію місткості з хлором.

"За технічних причин сталася розгерметизація однієї з місткості з хлором, вагою 800 кілограм. Евакуйовано персонал станції. Евакуація мешканців не потрібна", – заявили в адміністрації.

Працівник відомства також підтвердив, що перевищення рівня хлору в житлових районах немає. Витік локалізували в межах станції.

Згодом в МНС пояснили, що евакуювати жителів міста не треба, адже вдалося локалізувати розподіл хмари хлору в межах підприємства.

Заміри не підтвердили перевищення граничних допустимих концентрацій шкідливих речовин,

– заявили у відомстві.

Що відомо про витік хлору

В російському МНС розповіли, що хлор у 2,5 рази важчий за повітря – при витоці він стелиться по землі, заповнює яри, підвали та перші поверхи будівель. Симптомами отруєння може бути сльозотеча, біль в носоглотці і очах, задуха, печіння в грудях, кашель з кров'яної мокротою.

Пари сильно подразнюють органи дихання, очі, шкіру. Терміново покиньте територію містечка Металургів,

– попередньо повідомляли у відомстві.

Мешканцям, які не можуть покинути небезпечну зону, радили залишатися в приміщенні і терміново його загерметизувати, щільно закривши вікна, двері, вентиляцію та димоходи. У МНС відзначили, що краще піднятися на верхні поверхи будівель.

На виході з небезпечної зони радили зняти верхній одяг і залишити на вулиці, а вдома прийняти душ і промити очі і носоглотку.

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