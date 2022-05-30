Російському військовому оголосили підозру через смерть 10 людей у підвалі в Ягідному

Прокуратура заочно оголосила підозру російському окупанту, що коїв воєнні злочини у селі Ягідне на Чернігівщині. Його звинувачують у смерті 10 цивільних, які загинули у підвалі місцевої школи.

Зазначається, що люди померли унаслідок протиправних дій російського військового, який брав участь у насильницькому утриманні українців у нелюдських умовах. Про це повідомили на офіційній сторінці Офісу генпрокурора у фейсбуці 30 травня.

До теми Підвали смерті: страшні подробиці окупації села Ягідне на Чернігівщині

Звинувачення російського окупанта

В Офісі генпрокурора розповіли, що прокурори Чернігівської області заочно повідомили про підозру одному з військовослужбовців збройних сил Росії. Його звинувачують за статтею про порушення законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством.

За даними слідства, під час окупації села Ягідне, що на Чернігівщині, загарбник разом з іншими російськими військовими протягом 3 – 30 березня 2022 року насильно помістили й утримували у підвальному приміщенні місцевої школи близько 350 цивільних українців. Зокрема, там примусово перебували 77 дітей, серед яких 5 – немовлят.

Перед відправленням людей до підвалу, за мінусової температури повітря, їх привселюдно роздягали, обшукували та здійснювали огляди. Заручникам окупанти при цьому погрожували вогнепальною зброєю.

Читайте також Путін спростив отримання російського громадянства для дітей-сиріт із України

В Офісі генпрокурора підкреслили, що російські окупанти усвідомлювали непридатність підвалу Ягідненської школи для проживання людей, адже там не було ані вентиляційних засобів доступу свіжого повітря, ані штучного чи природнього освітлення, водопостачання та водовідведення, вбиральні чи елементарних засобів для приготування їжі.

До слова, люди у приміщенні перебували в антисанітарних умовах й це загрожувало їхньому життю та здоров'ю. Як наслідок, через нелюдські умови насильницького утримання та заборони покидати приміщення підвалу, загинули 10 цивільних людей.

Нагадаємо, що нещодавно Генпрокуратура України також скерувала до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Йдеться про кримінальне провадження проти росіянина Михайла Романова, який спільно з іншим загарбником під час окупації одного з сіл Броварського району Київщини застрелив господаря приватного будинку, після чого нелюди декілька разів скоїли сексуальне насилля над дружиною вбитого українця.

Не пропустіть – російські окупанти у Мелітополі злякались українських партизанів