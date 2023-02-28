У російському Єйську прогримів вибух біля аеродрому: "бавовна" у дорозі

Мешканці Єйська повідомляють про вибухи та пожежу на аеродромі. Пропагандисти вже заявили, що це атака безпілотників.

Про це повідомила низка місцевих джерел. Мешканці припускають, що обстріляли аеродром могли навіть ракетами.

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Пропагандисти пишуть, що аеродром був під атакою нібито українських дронів-камікадзе. Коментарів місцевої влади наразі немає.

"За надійними джерелами стало відомо, що то була ракета. Тримайтесь, друзі", – написали згодом ресурси пропагандистів.

На інцидент відреагував блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Краснодарскій край, повітряна тривога! Єйськ, так звана Росія. Вибух в районі аеродрому після атаки невідомого доброго безпілотника. Так, росіяни, не розслабляємось, бавовна вже у дорозі,

– написав Стерненко.



Аеродром після вибухів / Скриншот Сергія Стерненка



Як росіяни реагують на вибухи в Єйську / Скриншот Сергія Стерненка

Ще один інцидент у Єйську

У жовтні 2022 року літак Су-34 у Єйську впав на житловий будинок. Там виникла масштабна пожежа – вогонь охопив всю дев'ятиповерхівку. Внаслідок інциденту загинули 15 людей. Серед них 3 дитини. Пілоти встигли катапультуватися й не відвели літак від домівок росіян.

Су-34 мав на борту повний боєкомплект. На відео інциденту, які встигли зробили очевидці, чутно звуки детонації. Російське міністерство оборони звинувачувало птахів у падінні літака. Ті нібито могли залетіти у двигун. Силовики переконували, що політ був навчальним.

Зазначимо, що місто Єйськ, яке розташовується у Краснодарському краї, напряму всього за 70 кілометрів від українського Маріуполя. Саме з Єйська вилітала авіація російських вбивць, щоб атакувати Донеччину.



Відстань від Єйська до Маріуполя приблизно 70 кілометрів / Скриншот 24 Каналу

На Росії атакували нафтобазу

У Туапсе, що також в Краснодарському краї, 28 лютого, на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Місцеві джерела заявляють, що причиною атаки були безпілотники. Будівлі на території нафтобази зруйновані. Проте не зафіксували витік нафти.