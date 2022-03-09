Російську Федерацію можуть виключити зі Світової організації торгівлі

США підтримують контакти з країнами Світової організації торгівлі щодо питання про членство Росії в цій організації.

Таку інформацію повідомила представниця Білого дому Джен Псакі.

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За її словами, Кетрін Тай, яка представляє США на торговельних переговорах, контактує з іншими країнами СОТ. Це не односторонній крок, який можуть зробити США. Вона також запевнила, що США продовжить ці переговори.

Світова організація торгівлі (СОТ) Єдина міжнародна організація, що опікується глобальними правилами торгівлі між державами. Її головна функція – забезпечувати, щоб торгівля відбувалася настільки легко, передбачувано і вільно, наскільки можливо.

На початку березня доступною стала інформація, що ЄС розглядає можливість скасування для Росії режиму найбільшого сприяння в СОТ. Зауважимо, що раніше такий захід уже застосувала Канада.

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