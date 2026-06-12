Російська мова більше не захищена: Зеленський виключив її з-під дії хартії Європи в Україні

Володимир Зеленський підписав закон, яким виключив російську мову з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Про це 12 червня повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Що відомо про закон?

Йдеться про підписання Закону №4699-IX. Відтепер російську мову виключили з переліку мов, до яких в Україні застосовували положення Хартії.

Руслан Стефанчук назвав це рішення важливим для захисту українського мовного простору та виконання зобов'язань перед Європою.

Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот,

– написав спікер ВРУ.

Водночас він додав, що Україна захищає державну мову та поважає мовне і культурне різноманіття. Однак рішення спрямоване позбавити привілеїв "російський імперський вплив, якими він роками зловживав".

До речі, 12 червня країни Євросоюзу погодили Україні та Молдові відкриття першого переговорного кластера "Основи" щодо вступу до ЄС. Переговори стартують 15 червня. Вони охоплять сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.