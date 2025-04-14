Росіяни бідкаються на атаку дронів: БпЛА летіли на Москву, у деяких областях лунали вибухи

Росіяни заявили про атаку дронів у ніч проти 14 квітня. Так, загроза існувала для різних регіонів, у тому числі – й для Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Дрони атакували Росію

Російські телеграм-канали у ніч проти 14 квітня повідомляли про загрозу атаки БпЛА. Небезпека існувала у різних регіонах, у тому числі – й Московській області.

Також окупанти бідкаються на потужні вибухи у Тульській області. У мережі росіяни стверджують, що дрони нібито атакували місто Алексін, що за 59 кілометрів від Тули.

Росіяни нарахували до 5 сильних вибухів. За повідомленнями у мережі, від вибухової хвилі спрацьовували сигналізації на автівках, а у будинках – тремтіли вікна. Окупанти стверджують, що вибухи лунали неподалік ТЕЦ в місті Алексін.

Вибухи у Тульській області: дивіться відео

До слова, у ніч проти 12 квітня росіяни також бідкалися на атаку дронів. Зокрема вибухи лунали у Краснодарському краю. Окупанти стверджували, що падіння фрагментів БпЛА нібито пошкодило контактні мережі залізничних шляхів.

Крім того, у мережі також повідомляли про серйозну пожежу в районі аеродрому у Саратові. У мережі повідомляли, що після атаки дронів на летовищі горів мазут.