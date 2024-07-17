Прорахувалися, але де: у Росії заявили про атаку дронів, але "загубили" один регіон

Окупанти вкотре бідкаються на атаку дронів. Так, російське міноборони традиційно звітує про "успішне відбиття атаки", однак десь "загубився" один з регіонів.

Так, у мережі заявили, що дрони атакували 4 регіони, однак в міноборони Росії офіційно назвали лише 3. Чому росіяни вирішили приховати й не називати ще одну область, яка опинилася під ударом, можна лише здогадуватися, передає 24 Канал.

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Росію знову атакували дрони

Російське міноборони зранку 17 липня відзвітувало про "успішне відбиття атаки дронів". Так, окупанти стверджують, що буцімто збили 1 безпілотник над Бєлгородською областю, а ще 2 – над Воронезькою областю. За годину окупанти також заявили, що буцімто збили 2 безпілотники над Брянською областю.

Втім, на атаку дронів бідкалися у 4 регіонах. Так, в міноборони забули про Курську область, яку вночі теж атакували дрони. Вочевидь, окупанти не збили дрон, а тому – вирішили й не згадувати область у звіті.

Так, виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов стверджує, що дрон буцімто атакував будівлю пожежної частини в Тьоткіно Глушківського району. Окупанти стверджують, що поранення отримав один рятувальник – наразі його госпіталізовано. Також росіяни бідкаються, що внаслідок атаки є пошкоджені автомобілі.

В інших областях Росії представники влади традиційно стверджували, що руйнувань і постраждалих внаслідок атаки немає.