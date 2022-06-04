Росію мають позбавити членства в ЮНЕСКО, – Єрмак про обстріл Святогірської лаври

Росіяни продовжують доводити, що у них в буквальному сенсі немає нічого святого. Адже обстрілюють загарбники не лише житлові будинки, але й церкви.

Так, сьогодні, 4 червня, російські загарбники артилерією обстріляли Святогірську лавру на Донеччині. На такий підлий вчинок відреагувала вже низка політиків, зокрема, й глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Був знищений Всіхсвятський скит – місце паломників та туристів. Росія має бути позбавлена членства в ЮНЕСКО, і вона точно буде покарана за всі злочини,

– запевнив Єрмак.

ЮНЕСКО – це міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє охороні пам'яток культури та іншому.

За словами Єрмака, Україна знає та розуміє всі плани російських загарбників. Адже вони хочуть просуватися далі та йти на місто Слов'янськ, щоб його захопити. Аби цього не сталося, Єрмак та всі українські політики наполягають на постачанні зброї.

"Росіян потрібно зупинити, для цього нам потрібно більше зброї від західних партнерів", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, що Росія має плани вийти на географічні кордони Луганської та Донецької областей і таким чином оголосити хоч якусь "перемогу".

Реакції на обстріл Святогірської лаври

Російські окупанти обстріляли скит Святогірської Лаври. Там перебували близько 300 біженців, серед яких немовлята. На території розпочалась масштабна пожежа. Полумʼя повністю охопило головний храм. У будівлі також були й священники. Серед людей, які намагалися врятуватися, були інваліди, літні люди та приблизно 60 дітей.

Відреагував на цей черговий звірський вчинок росіян і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що їм байдуже, що саме перетворювати на руїни. Адже загарбники нічого не бачать на своєму шляху. Зеленський переконаний, що російські окупанти чудово усвідомлюють, куди скеровані їхні снаряди. Він також заявив, що ЮНЕСКО має позбавити варварську Росію членства в організації, а ООН – сприяти повній дипломатичній ізоляції країни-терориста.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк також висловлював свої думки щодо обстрілу святині росіянами. Він назвав таке варварство "диявольським оскалом". За його словами, для цього російського світу немає нічого святого. Судячи з дій росіян, це дійсно так і їх нічого не можу зупинити перед вбивствами.

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