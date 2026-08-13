В Офісі Президента сказали, за яких умов можна вийти на переговори з Росією

Москва продовжує заявляти про готовність до контактів зі США та водночас наполягає, що нібито не отримувала українських пропозицій щодо завершення війни. Однак за нинішніх умов російське керівництво не демонструє реальної готовності до змістовних переговорів і продовжує висувати неприйнятні для України вимоги.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу пояснив, що може змусити Росію перейти від імітації переговорів до реального процесу. На його думку, для цього необхідно значно посилити економічний та військовий тиск на країну-агресорку.

Коли Росія буде готова до переговорів?

У Москві заявили, що зможуть швидко організувати зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, коли стануть відомі їхні плани. Водночас заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков стверджує, що Вашингтон нібито не передавав російській стороні українських пропозицій щодо завершення війни. У Києві такі заяви сприймають як продовження звичної тактики Кремля – демонструвати готовність до діалогу, не змінюючи своїх реальних вимог.

Вони стандартно роблять вигляд, що готові до якихось переговорів. Це все не так. Вони ні до чого не готові,

– наголосив Подоляк.

Змінити цей підхід, за його оцінкою, може лише різке зростання ціни війни для самої Росії. Втрати нафтогазового сектору мають стати критичними, бюджетні проблеми – значно глибшими, а наслідки бойових дій набагато помітнішими всередині країни. Йдеться не тільки про нафтопереробку, а й про інші важливі підприємства та мережеву інфраструктуру.

Поки втрати нафтогазового сектору не складатимуть 30 плюс відсотків і війна на 70 – 80% більше не виглядатиме візуально на території Росії, нічого не зміниться. Якщо це все буде виглядати саме так, тоді ми, в принципі, можемо вийти на переговорний процес,

– сказав радник Офісу Президента.

Нинішню російську вимогу віддати території він не вважає навіть стартовою пропозицією для домовленостей. Після поступок Москва, на його думку, сприйняла б паузу лише як завершення чергового етапу війни, а згодом могла б знову перейти до наступу й намагатися розширити контроль, зокрема на Харківщині та Запоріжжі.

Три важелі тиску на Кремль

Реальні зміни в поведінці Росії можливі лише за комплексного тиску. Перший напрямок стосується подальших втрат російського нафтогазового сектору. Другий – держав, які продовжують підтримувати економічні зв'язки з Москвою та дають їй можливість отримувати необхідні ресурси.

Працюють тільки три фактори: нафтогазовий сектор, жорстка розмова з тими, хто продовжує працювати з Росією, насамперед із Китаєм, і масштабування ударів по території Росії,

– пояснив Подоляк.

У випадку з Пекіном потрібна продумана політика, а не лише запровадження мит чи інших обмежень, на які Китай здатен відповісти значно жорсткіше. Третій напрямок уже безпосередньо пов'язаний із військовими можливостями України – збільшенням масштабів ударів по російській території та інфраструктурі, яка забезпечує війну.

Чому Європа знову сповільнюється?

Проблема, на думку Подоляка, полягає в тому, що європейські політичні еліти знову починають затягувати рішення.

Якщо з Patriot є проблема і ви не можете її вирішити, крім передачі певної кількості ракет зі складів, то можна пришвидшити втілення інженерних рішень у ракетні чи дронові програми України, проінвестувавши їх у себе або на території України,

– зазначив радник ОП.

Це відбувається в момент, коли в самій Європі дедалі частіше говорять про російські диверсії, атаки безпілотниками та необхідність готуватися до можливого прямого військового протистояння з Росією в наступні роки.

З одного боку, у них багато аналітичних матеріалів про те, що Росія провокуватиме європейські країни, заходитиме диверсійними групами чи атакуватиме дронами і що треба готуватися до прямого протистояння. І одночасно вони суттєво зменшують швидкість ухвалення антикризових рішень,

– сказав він.

Паралельно Вашингтон, на його думку, продовжує надто м'яку дипломатію щодо Володимира Путіна. На європейському напрямку натомість бракує швидких рішень, які могли б прискорити спільні ракетні й дронові програми та збільшити тиск на російську військову машину.

Не буде працювати ніщо, окрім знищення інфраструктури Росії. Примус Росії через силу до миру – ми про це говорили і два, і три роки тому. Тоді це здавалося фантастикою, сьогодні це єдина можлива реальність,

– підсумував Подоляк.

Переговори мають стати наслідком не чергових дипломатичних сигналів із Москви, а ситуації, коли Росія втратить можливість продовжувати війну з нинішньою інтенсивністю. Для цього Україні потрібне одночасне посилення економічного тиску на Кремль і власних спроможностей бити по інфраструктурі війни.

Подоляк пояснив, що може змусити Росію до переговорів: дивіться відео