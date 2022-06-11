Росію не обрали до одного з основних органів ООН

Країна-агресор не увійшла до одного з основних органів ООН. Мовиться про Економічну і соціальну раду.

Росії не стала членом Економічної та соціальної ради ООН, тому що їй не вдалося набрати достатньо голосів членів Генасамблеї ООН. Очевидно, причиною стало повномасштабне вторгнення в Україну.

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Росія не змогла набрати необхідну кількість голосів

Росію не обрали членом Економічної та соціальної ради ООН на новий термін. Голосування відбувалося протягом п'яти турів у Нью-Йорку 10 червня.

У першому турі країна-агресор отримала 118 голосів – на 10 менше, ніж потрібно для обрання. Тому вона вийшла у другий тур разом із Північною Македонією, яка несподівано показала другий після Росії результат у регіоні "Східна Європа".

У наступних раундах ні Росії, ні Північної Македонії не вдалося отримати потрібну кількість голосів. Дехто з дипломатів зазначає, що це пов'язано з війною, яку Росія почала проти України.

Загалом 10 червня мали обрати 18 нових членів ЕКОСОР. Обрання решти 17 кандидатів минуло успішно. Дата проведення голосування для вибору останнього, 18-го члена, буде оголошена пізніше.

Що відомо про ЕКОСОР

ЕКОСОР координує співпрацю в економічній, соціальній областях ООН та її спеціалізованих установ.

До складу ради входять представники 54 держав. За кожним регіоном планети закріплена певну кількість місць. Наприклад, за Африкою – 14, а за Східною Європою – 6.

Кожна держава обирається до ради на трирічний термін Генасамблеєю ООН.

Наразі Росія є членом ЕКОСОР, але її повноваження закінчуються у грудні 2022 року.

Росія намагається обійти санкції

За даними ЗМІ, країна-агресор може обійти санкції. Росія зараз працює над тим, щоб перевезти свої компанії до Туреччини.

Переміщення російських компаній до Туреччини дві країни обговорювали останні 48 днів. Це стосується і "Газпрому". Мовиться про уникнення санкцій понад 40 компаніями Росії. Процес релокації, за даними ЗМІ, почнеться у липні.

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