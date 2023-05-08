Природа карає: на Росію обрушився вогняний смерч – шокуючі кадри

У Росії жодного дня не минає без пожежі. 8 травня у Курганській області очевидці зняли рідкісне природне явище – вогняний смерч.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, вогонь швидко поширювався місцевістю.

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Зауважимо, що цей регіон і так страждає від лісових пожеж. Ситуацію значно погіршив вогняний смерч та той факт, що країна-агресорка не може в повному обсязі залучити до гасіння пожеж армію. Бо російські солдати, або вже перетворилися на перегній в Україні, або на шляху до цього.

Моторошні кадри пожежі активно публікують очевидці в соціальних мережах. Так, на шосе "Тюніно" через загоряння була погана видимість – усе небо заполонив дим. Наразі в низці населених пунктів проводиться евакуація.

Понад 300 житлових будинків та 3900 будівель знищено вогнем у Курганській області. У Свердловській – пожежа розгорнулась на площі в 54 тисяч гектарів.

Пожежа у Росії: дивіться відео

На Росію обрушився вогняний смерч: дивіться відео

У Росії вирують пожежі

У Росії в кількох регіонах на початку травня спалахнули сильні природні пожежі. Стихія вирує у:

Свердловській,

Челябінській,

Курганській областях.

У Курганській області через пожежі ввели режим надзвичайної ситуації. Там тимчасово закрили кілька автодоріг. Авіація МНС Росії ліквідувала частину осередків загоряння в регіоні, проте боротьба з вогнем триває.

Додамо, що крім природніх пожеж, у Росії щодня щось спалахує. До прикладу: