Природа карає: на Росію обрушився вогняний смерч – шокуючі кадри
У Росії жодного дня не минає без пожежі. 8 травня у Курганській області очевидці зняли рідкісне природне явище – вогняний смерч.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, вогонь швидко поширювався місцевістю.
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Зауважимо, що цей регіон і так страждає від лісових пожеж. Ситуацію значно погіршив вогняний смерч та той факт, що країна-агресорка не може в повному обсязі залучити до гасіння пожеж армію. Бо російські солдати, або вже перетворилися на перегній в Україні, або на шляху до цього.
Моторошні кадри пожежі активно публікують очевидці в соціальних мережах. Так, на шосе "Тюніно" через загоряння була погана видимість – усе небо заполонив дим. Наразі в низці населених пунктів проводиться евакуація.
Понад 300 житлових будинків та 3900 будівель знищено вогнем у Курганській області. У Свердловській – пожежа розгорнулась на площі в 54 тисяч гектарів.
Пожежа у Росії: дивіться відео
На Росію обрушився вогняний смерч: дивіться відео
У Росії вирують пожежі
У Росії в кількох регіонах на початку травня спалахнули сильні природні пожежі. Стихія вирує у:
- Свердловській,
- Челябінській,
- Курганській областях.
У Курганській області через пожежі ввели режим надзвичайної ситуації. Там тимчасово закрили кілька автодоріг. Авіація МНС Росії ліквідувала частину осередків загоряння в регіоні, проте боротьба з вогнем триває.
Додамо, що крім природніх пожеж, у Росії щодня щось спалахує. До прикладу:
- у ніч на 5 травня у небо над російською столицею здіймався стовп диму. РосЗМІ заявили, що пожежа спалахнула на вулиці Єреванській у районі Царицино. За попередніми даними, палала адміністративна будівля;
- 4 травня вогонь охопив Ільський нафтопереробний завод. А в ніч на 3 травня гасили резервуар із нафтопродуктами поблизу порту Тамань;
- у ніч проти 3 травня невідомі безпілотники завдали удар по резиденції російського президента в Москві. Хто саме напав на Кремль – поки невідомо. У Путіна вигадують про атаку дронів з боку України.