Росія нещадно б'є по Донеччині: знову є загиблі та поранені

18 квітня 2022 , 23:23
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Джерело:

Донецкая ОВА

Російські війська продовжують обстрілювання Донбасу. Лише протягом доби 18 квітня внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних.

Також у регіоні поранили кількох мирних жителів, а також є міста, де просто неможливо встановити кількість жертв. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

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Гинуть люди в різних містах 

Загалом російськими атаками в регіоні вбили вже 249 людей. Також 797 цивільних були поранені. 

Які втрати за день були станом на 20 годину: 

  • Торському – 2 цивільних 
  • Шандригаловому та Роздольному – по 1 цивільному.

Зазнали ж поранень аж 5 жителів Донеччини. Окрім цього, у Бахмуті надали медичну допомогу трьом людям, яких поранили на території Луганської області.


Актуальна карта ситуації в регіоні / Зображення Донецької ОВА

Важливо! Наразі неможливо встановити кількість жертв у двох населених пунктах – Маріуполі та Волновасі. 

 

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Автор: Олександр Марчак