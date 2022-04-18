Росія нещадно б'є по Донеччині: знову є загиблі та поранені
Джерело:Донецкая ОВА
Російські війська продовжують обстрілювання Донбасу. Лише протягом доби 18 квітня внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних.
Також у регіоні поранили кількох мирних жителів, а також є міста, де просто неможливо встановити кількість жертв. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Гинуть люди в різних містах
Загалом російськими атаками в регіоні вбили вже 249 людей. Також 797 цивільних були поранені.
Які втрати за день були станом на 20 годину:
- Торському – 2 цивільних
- Шандригаловому та Роздольному – по 1 цивільному.
Зазнали ж поранень аж 5 жителів Донеччини. Окрім цього, у Бахмуті надали медичну допомогу трьом людям, яких поранили на території Луганської області.
Актуальна карта ситуації в регіоні / Зображення Донецької ОВА
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