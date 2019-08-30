Россия превращает Крым в радиоактивную зону

Причем сирийские фосфаты отличаются от привычных нам тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности урана в количестве 300 г на метрическую тонну. А данные показатель значительно превышает допустимые нормы.

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Что же, похоже, фосфаты, как и ожидалось, были доставлены и полным ходом перерабатываются, что на себе уже в полной мере ощутили жители Армянска и близлежащих населенных пунктов, жалующиеся на ухудшение самочувствия и едкий кислотный запах в воздухе.

Знатоки скажут, что выбросы радиоактивных элементов не чувствуются на запах, а потому, факт загрузки предприятия сирийками фосфатами сомнительная версия. Но, дело в том, что переработка данного сырья требует сложного технологического процесса, в результате которого и происходят значительные выбросы и осуществление которого на "Крымском титане" подтверждает следующий факт.

Дело в том, что намедни стало известно о временной остановке работы одного из цехов завода "Крымский титан" и увеличении объемов подаваемой воды в кислотонакопитель. Ранее, в Севастопольском отделении Государственного океанографического института имени Зубова был зафиксирован резкий скачок кислотности в данном районе с 7,5% в феврале, до 11,3% к концу мая. Как раз тогда, когда по имеющейся инсайдерской информации на "Крымский титан" и стали поставляться сирийские фосфаты.

И, конечно же, к августу, процесс их переработки перерос в очередную экологическую катастрофу, которую в отличие от нарушения радиационного фона, незаметного не вооруженным глазом, уже не скрыть.

Что же, оккупанты продолжают превращать полуостров Крым не просто в военную базу, а как в худших постапокалиптических виденьях, выезженную радиацией милитаризованную зону.

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