Кремль напугало испытание ракеты в США, или Россия разбудила спящего гризли

Соединенные Штаты Америки получили первую крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, который обе страны недавно покинули.

18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени, в США, на острове Сан-Николас, штат Калифорния был произведен пуск крылатой ракеты наземного базирования. Испытания, которые удивили российских пропагандистов, все как один заволавших о том, что официально вышедшие 2 августа из договора РСМД штаты уже испытывают данную ракету, что лишь подтверждает утверждение Москвы, что сам договор нарушили первыми США, а не Россия!

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Что же, возникшая в результате данных летных испытаний информационная волна меня изрядно порадовала, ведь она в определенной мере не только продемонстрировала то, что Кремль впал в панику от данного запуска, но и то, что мои подозрения о сухопутном носителе оправдались. Но начнем, как говорится, сначала.

А сначала отметим то, что именно тот факт, что российская ракета 9М729 стала поводом для разрыва договора. И именно эту ракету 23 января представили в ходе так называемого конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Минобороны России. Представили так, что в принципе, сами же и слили факт несоответствия официальных характеристик ее реальным ТТХ.

Сразу после того как россияне, то ли специально, то ли как обычно по собственной безалаберности, но допустили подобный слив, в США объявили о подготовке испытаний своей крылатой ракеты, сухопутного базирования. Отмечу, что объявлено это было в марте этого года, то есть, грубо говоря, через два месяца после презентации российской 9М729.

Тогда же, в статье "США уже в 2019-м испытают первые ракеты, выходящие за рамки договора РСМД" рассмотрел два варианта ракет, которые уже в августе могло испытать МО США. Предположительно это могли стать либо AGM-158В с дальностью поражения целей 1 тыс. км, использовавшаяся до сих пор как ракета класса "воздух-поверхность", но имеющая готовую документацию для применения с сухопутной ПУ, либо GLCM (Ground-Launched Cruise Missile) BGM-109G Gryphon с дальностью поражения целей 3 тыс – 4 тыс. км и возможностью размещения термоядерного заряда мощностью от 0,2 до 150 килотонн.

В итоге, судя по испытаниям, проведенным аккурат после официального разрыва ДРСМД, предпочтение было отдано сухопутным "Томагавкам". При этом важны для понимания даты.

Ведь Россия, потратившая на создание и испытания сухопутной версии КР "Калибр" наглядно увидела, что после объявления о старте испытаний ракет США вне ДРСМД и стартом этом самих испытаний, прошло менее полугода, а сами испытания приурочили к выходу из договора. То есть, реализация базового проекта по сухопутному "Томагавку" заняло в разы меньшее времени. Дальнейшие испытания этой ракеты будут уже подчеркивать ее явные отличия от базовой, то есть – модернизация "на ходу" и реализация проектов из "пыльного ящика".

Поспеет ли за этим процессом сама РФ – вряд ли. И это прекрасно понимают в самой России, которая своими амбициями и выпендрежем разбудила спящего гризли, которые чуть более четверти века назад, гонкой вооружений вверг куда более могущественный СССР в экономический и социально-общественный коллапс.

А потому, болезненная реакция РФ на первый и столь скорый пуск первой РСМД США более чем красноречиво говорит о том, что у кого-то в Кремле и вправду "душа в пятки ушла".

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