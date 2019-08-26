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      В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?

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      В России заговорили об угрозе с Востока, но под "особым соусом"
      В России заговорили об угрозе с Востока, но под "особым соусом" / Фото из открытых источников

      В ходе коллегии Министерства обороны РФ прозвучало то, что на протяжении многих лет вообще не озвучивалось, а именно, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о повышенной угрозе с Востока.

      Правда, Шойгу это заявление, как и все действия МО РФ, преподнес под гибридным соусом.

      Сергей Шойгу
      Министр обороны РФ Сергей Шойгу / Фото РосСМИ

      Так, впервые за многие годы в МО РФ открыто и официально было заявлено об угрозе для дальневосточных границ. Вот только этой угрозой министр обороны РФ подразумевал не угрозу со стороны Китая, а, внезапно, США и их союзников в регионе!

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      Казалось бы, звучит как абсурд, но, по мнению Сергея Шойгу, рост военного потенциала американской коалиции в Азиатско-тихоокеанском регионе несет угрозу России, а потому, на Восток будут переброшены дополнительные силы и средства.

      В частности, до конца 2019 в регионе дополнительно сосредоточат 1743 единицы вооружения и военной техники, пополнят состав Тихоокеанского флота подводной лодкой "Петропавловск-Камчатский".

      Собственно, Восток начинают шпиговать вооружением и увеличивать личный состав ВС РФ. Но, будем откровенны, это делается вовсе не для того, чтобы отпугнуть США или японских ниндзя с Курильских островов. В МО РФ прекрасно понимают, что Китай, с каждым днем все ближе к переходу от фазы латентной оккупации Дальнего Востока РФ, к гибридно-явной. И ускорение этого перехода обусловлено как ослаблением самой России, так и нарастающим комом внутренних проблем КНР, которые необходимо гасить, в том числе, националистическими проявлениями.

      А потому, позабытый в нашем медиапространстве хэштэг #Сибирьнаш в Китае никогда не терял актуальность. И именно этого в России боятся больше, чем пресловутые эсминцы ВМС США в Азиатско-тихоокеанском регионе.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Китай Публікації
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