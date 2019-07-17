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      Россиянам резко указали место на заседении Совета безопасности ООН

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      На заседении Совета безопасности ООН россиянам лопатой поправили корону
      На заседении Совета безопасности ООН россиянам лопатой поправили корону / Фото из открытых источников

      Головокружение от успехов у российских дипломатов закончилось ожидаемой головомойкой. Так бывает, когда люди в своей туповатой и агрессивной жадности не могут вовремя остановиться. Корону на голове им поправляют лопатой.

      Прямо скажем, совершенно их не жалко. Потому что все неприятности, которые РФ получает на международной арене – заслуженны и недостаточны.

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      Итак, вчера собралось заседение Совета безопасности ООН. Самое смешное, что инициировала это заседание именно российская делегация. Со второй попытки. Для обсуждения и, естественно, осуждения "Закона про мову", который со вчерашнего дня вступил в силу в Украине. Первый раз представители Кремля закатили истерику и требовали созвать Совбез ООН по этому вопросу еще 20 мая, но были посланы в пешее эротическое путешествие большинством участников. Но не унимались, канючили, рассказывали про невероятные страдания русскоязычной коровы Зорьки и распятых мальчиков в трусиках с Славянске.

      Казалось бы, какое вообще вам дело до того, на каком языке говорят в другой стране? Как живут, чего хотят? Есть своя большая необустроенная, плохо заселенная страна, которая просто по демографическим процессам уже перестала быть христианской в большинстве, а скоро перестанет быть и русскоязычной. Работайте в своем огороде, стройте, что хотите. Но они упорно продолжают лезть к нам и учить, как должна жить именно Украина. Вот и Совбез ООН просто утомили своими требованиями собраться. Ну, собрались. Делегация РФ завела свою унылую пластинку по притеснениям русского языка в Украине, но вместо поддержки встретила лопату на встречном курсе.

      В общем, по итогам заседания Совета безопасности ООН, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония выступили с общим заявлением. И вовсе не в поддержку русскоязычной коровы Зорьки и лошадки Лаврова. Страны призвали Россию немедленного освободить захваченных украинских моряков. А еще вернуть украинские корабли и прекратить препятствовать свободному прохождению судов на Азовском море. Также члены Совбеза ООН потребовали от России прекратить раздувать конфликт на востоке Украины, начать выполнять Минские соглашения, прекратить финансировать и снабжать оружием боевиков в Донбассе.

      В общем, получите и распишитесь. В наличии реальных преступлений Кремля, а не вымышленных проблем с русским языком, в Украине уже нет сомнений даже на уровне официальных документов Совбеза.

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: site.ua

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Публікації Війна на Донбасі мовне питання Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українська мова ООН
      Джерело: site.ua
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