У Зеленського простежується хвильової характер динаміки рейтингу. За останні 9 місяців у нього було три періоди істотного зниження рейтингів.

Заметки по опросу Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова (3-9 июля 2020 г.).

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Волны разочарований и надежды: почему рейтинг Зеленского то растет, то падает

Самая интересная тенденция по данным этого опроса – некоторое улучшение рейтинговых позиций президента Зеленского и его партии. Президентский рейтинг Владимира Зеленского по сравнению с периодом две недели назад (предыдущий опрос Центра Разумкова проводился 17-24 июня) вырос на 2% (с 34,6% до 36,8%), рейтинг его партии сразу на 4% (с 30,3% до 34,1%). Улучшились и рейтинги доверия: с 41% в июне до 44,2% в начале июля, баланс доверия – с минус 9,9% до минус 4,4%. И вроде бы за эти две-три недели ничего особенного не произошло.

Судя по другим показателям опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова (оценка развития событий в правильном или неправильном направлении; оценка способности Украины преодолеть имеющиеся трудности и проблемы) социально-политические настроения наших граждан также несколько улучшились (на те же 2-3%). Возможно, сказывается некоторое оживление экономической жизни после карантина. Видимо это повлияло и на настроения части сторонников Зеленского. Очевидно, что у части его сторонников эти настроения колеблются между разочарованием и надеждой. А может быть сказывается и сезонный (летний) фактор.

Вообще у Зеленского прослеживается волновой характер динамики рейтинга. За последние 9 месяцев у него было три периода существенного снижения рейтингов (октябрь и, особенно, ноябрь 2019 г.; январь-февраль 2020 г.; конец мая – начало июня 2020 г.). После таких периодов снижения рейтингов наступал период стабилизации и даже некоторого улучшения рейтинговых показателей. Вот такая интересная цикличность в рейтингах президента Зеленского.

С высокой вероятностью следующий спад рейтингов Зеленского произойдет осенью. Самое интригующее: когда это произойдет – во время местных выборов или несколько позже?

На эту ситуацию будет влиять эффективность избирательной кампании "Слуги народа" и ее оппонентов, а также динамика социально-экономических процессов.

Какие рейтинги у конкурентов президента?

У ближайших преследователей Зеленского электоральные позиции в начале июля несколько ослабли. Президентский рейтинг Юрия Бойко за этот период (с середины июня до начала июля) снизился почти на 3% (до 17,2%), у Петра Порошенко на 0,8% (до 15,3%). У остальных политиков колебания президентского рейтинга несущественные – в пределах нескольких десятых процента.

У нас сейчас нет ни одного политика, который бы имел положительный баланс доверия и недоверия.

Лидирует по этому показателю Владимир Зеленский. У него в начале июля этот показатель составил минус 4,4% (т.е., тех, кто ему не доверяет на 4,4% больше, чем тех, кто ему доверяет). На втором месте по этому показателю Дмитрий Разумков – минус 5,6%, на третьем – Олег Сенцов (минус 7,5%). В антилидерах уже традиционно Петр Порошенко. У него баланс недоверия – минус 62,4%. Не доверяют ему 78,8% опрошенных (из них 53% не доверяют полностью).

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А вот теперь удивитесь

По сравнению с июнем существенно улучшился баланс доверия-недоверия у Авакова – с минус 64% до минус 51,9%. В июне этот показатель был у Авакова хуже даже, чем у Порошенко. А сейчас он на условно среднем уровне для ведущих политиков, которых знают почти все.

Уменьшилось число тех, кто не доверяет Авакову (с 76,6% до 69,6%), и возросла доля тех, кто ему доверяет (с 12,6% до 17,7%). Возможно, это связано с тем, что он не втянут сейчас в какие-то публичные конфликты и скандалы. В июне сказывалось эхо Кагарлыка, а сейчас ситуация стабилизировалась. Напротив, Аваков активно проявил себя при тушении пожаров в луганской области.

Несколько улучшились (по сравнению с июнем) показатели баланса доверия-недоверия генпрокурора Венедиктовой (с минус 41,3% до минус 39,6%) и главы Офиса президента А.Ермака (с минус 43,6% до 38,6%). Но их все еще не знают около трети украинцев. Позитивная динамика у А.Ермака, вероятно, объясняется тем, что он ушел из скандально-конфликтной повестки, перестал быть раздражителем для разных социально-политических групп.

Интересная динамика у С.Вакарчука. После ухода из парламента баланс доверия-недоверия у Вакарчука заметно ухудшился (с минус 33,5% в феврале 2020 г. до минус 51,7%). При этом существенно выросло число тех, кто не доверяет Святославу – с 58,8% (февраль 2020 г.) до 70% в июне 2020 г. Заметно уменьшилось за этот период число тех, кто доверял С.Вакарчуку – с 28,3% до 18,3%. Но в июле показатель баланса доверия доверия-недоверия у С.Вакарчука улучшился до минус 42,9%. То есть отношение к Святославу несколько смягчается. Но его "третье пришествие" уже вряд ли возможно.

Провал с утверждением программы правительства никак не повлиял на отношение к премьер-министру Д.Шмыгалю. Его показатель баланса доверия-недоверия по сравнению с июнем почти не изменился и остался на уровне около минус 49%.

Центр Разумкова померял в этот раз доверие к Саакашвили. Его показатель баланса доверия-недоверия на уровне Виктора Медведчука – около 49%. Проблема экс-президента Грузии в Украине в том, что ему не доверяют одновременно и сторонники пророссийских сил и сторонники Порошенко. Не очень доверяют ему и сторонники Зеленского.

Настораживающая тенденция

Отмечу одну настораживающую тенденцию – снижение уровня доверия к государственным институтам (по сравнению с февралем 2020 г.). Среди госинститутов традиционно у нас наибольшим доверием пользуются Вооруженные силы (баланс доверия – недоверия в феврале 2020 г. составлял +41.1%, в июле 2020 г. – +37,2).

Положительный баланс доверия-недоверия также у Пограничной службы (баланс доверия – недоверия в феврале 2020 г. составлял +29,6%, в июле 2020 г. – +12,7), у Национальной гвардии (баланс доверия – недоверия в феврале 2020 г. составлял +30%, в июле 2020 г. – +9,8), у Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (баланс доверия – недоверия в феврале 2020 г. составлял +39,6%, в июле 2020 г. – +19,7). У Национальной полиции с февраля по июль 2020 г. снижение баланса доверия – недоверия с минус 0,6% до минус 24,9%, почти такие показатели снижения баланса доверия – недоверия и у СБУ.

В лидерах недоверия у нас судебная система в целом. (баланс доверия – недоверия в феврале 2020 г. составлял минус 62,4%%, в июле 2020 г. – минус 65,8).

При этом местным судам и отдельным высшим судебным институтам доверяют несколько больше, хотя также с большим негативным балансом доверия – недоверия.

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Увы, в лидерах недоверия – все новые антикоррупционные институты, включая и Антикоррупционный суд. Баланс доверия – недоверия к ним почти на уровне минус 60%. И этот показатель у них по сравнению с февралем 2020 г. ухудшился примерно на 10%. В данном случае мы видим негативную общественную реакцию на отсутствие очевидных результатов борьбы с элитной коррупцией.