Торт за сто тисяч: експрокурор та співробітниця ДБР два дні гуляли весілля із сотнями гостей

Журналісти з'ясували, що неподалік Львова новостворена родина Ільницьких святкувала дороге весілля. Молодята є чиновниками.

Про весілля стало відомо із соцмереж: наречена необачно виклала відео, що вказує на помпезне святкування. Утім, згодом закрила свої сторінки в соцмережах. Про це пише видання LVIV.MEDIA.

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Хто одружився

7 – 8 жовтня п'ятизірковий комплекс Emily Resort біля Львова відвідали багато гостей, зокрема депутати, правоохоронці та податківці, бізнесмени та юристи. Святкували весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви.

Він – колишній прокурор. У Радехові 2019 року був заступником місцевого прокурора, хотів головним прокурором Херсонщини, працював прокурором прокуратури Печерського району Києва, але звільнився звідти кілька місяців тому.

Вона – експрацівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові, донька відомої у місті адвокатки Богдани Москви та родичка колишньої дружини ексочільника ДБР Романа Труби. Із роботою Роксолани у ДБР вийшло цікаво.

Роксолану звільнили із бюро у березні 2022 року, однак згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу. У вересні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь 231 тисячі гривень за вимушений прогул. Однак зараз ДБР оскаржує це у Верховному суді і рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили,

– ідеться у виданні.

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Хто був на весіллі

У перший день весілля було близько трьохсот гостей, у другий – п'ятсот. Для них співали Олександр Пономарьов, Оля Полякова, "Дзвони сонця" і Дзідзьо.

На святкуванні помітили імена:

депутатів Львівської міської ради Юрія Ломагу та Олексія Різника;

Василя Телицю – імовірно, це екскерівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області;

Святослав Мазурик – працював у прокуратурі Києва, погорів на хабарі у 100 тисяч доларів;

Сергій Мальков – імовірно, скандальний експодатківець (його матір фігурує в справі про крадіжку львівського комунального майна, так званої Афери століття, а чоловіка звільнили із ДФС "після розголосу історії з купівлею Maserati, щоправда, йому вдалося поновитися у структурі", пише видання).

Відомості про тих, хто був у списку гостей, базуються на сторіз з інстаграму Роксолани Москви. Журналісти припустили, хто це може бути, виходячи з імен і прізвищ.

Наразі не відомо, ким і де працює молодий і звідки в них так багато грошей. Двометровий торт, як пишуть розслідувачі, коштував близько 100 тисяч гривень.

Журналісти LVIV.MEDIA кілька разів намагалися зв'язатися із Ростиславом Ільницьким, аби розпитати його про весілля та скільки воно коштувало, також цікаво було почути, звідки у колишнього прокурора гроші на таке масштабне свято, але він не відповідав на дзвінки. Ми також спробували сконтактуватись із матір’ю молодої – відомою адвокатесою Богданою Москвою, можливо, це батьки профінансували дітям розкішне весілля, однак вона також не відповіла на телефонні дзвінки. Через деякий час до журналістів зателефонував батько молодого Василь Ільницький і просив не публікувати розслідування, мовляв, він багато допомагає армії,

– указують медійники.