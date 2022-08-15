Ростислав Шурма – непублічний політик, і більше схожий на сірого кардинала, – експерт

Політологи звернули увагу на кадрову політику, яку проводить вище керівництво держави та відмітили тенденцію залучання на державну службу чиновників часів Віктора Януковича та наближених до олігархів осіб.

Про це в своєму блозі на сайті "Ліга" написав політолог Андрій Миселюк. Експерт звернув увагу на призначення Ярослава Янушевича – наближеного до колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації, а також на перебування на державній службі Ростислава Шурми, який працює в Офісі Президента.

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"Призначення Янушевича – не поодинокий випадок, коли колишні регіонали за часів президентства Зеленського повертаються у владу. Причому на високі посади. Зокрема, стають головами облдержадміністрацій. Наприклад, Сергій Гриневецький на Одещині та Ігор Сопель на Тернопільщині. Але, мабуть, найвищий зліт із колишніх "регіоналів" у владі Зеленського зробив Ростислав Шурма, який влаштувався на посаду заступника керівника Офісу Президента", – написав Миселюк.

Шурма раніше тричі обирався депутатом від проросійських партій, – Миселюк

Він звернув увагу на той факт, що Ростислав Шурма до свого призначення в Офіс Президента тричі обирався депутатом від проросійських партій та зробив кар’єру на підприємствах олігарха Ріната Ахметова.

"На посаді заступника Єрмака Ростислав Шурма – досить непублічний політик, і більше схожий на сірого кардинала, або, як казали за часів Януковича – "смотрящєго". За 10 місяців з моменту свого призначення Шурма буквально пару разів давав інтерв'ю. Проте нічого конкретного так і не озвучував. Хоча як високопосадовець, який курує економіку у нинішніх надзвичайно складних умовах, мав би давати чіткі меседжі бізнесу та інвесторам", – зауважує Андрій Миселюк.

Він також розповів про причетність Ростислава Шурми до угрупування "деркачивців", що діє в енергетичній галузі та до якого належать міністр енергетики Герман Галущенко, директор "Енергоатому" Петро Котін, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський та інші чиновники.

"Отже, із реінкарнацією "регіоналів" у владі доводиться із сумом констатувати: намагання представити їх новими обличчями у владі ще не означає відмову від старих схем. Особливо, якщо "птенці гнізда Януковича" на кшталт Шурми чи Гриневецького почувалися у проросійському політико-бізнесовому середовищі влади Януковича, як риби у воді", – резюмує політолог.

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