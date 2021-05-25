Ростислав Шурма: чи відповідають діти за батьків?

На початку тижня президент Володимир Зеленський своїм указом призначив нових членів наглядової ради держконцерну "Укроборонпром". Серед них – колишній гендиректор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма, прізвище якого тут же викликало хвилю обурення в деяких ЗМІ. У "провину" Шурми закидають близькі стосунки його батька – екснардепа Ігоря Шурми –з опальним політиком Віктором Медведчуком.

Втім це схоже на типові політичні маніпуляції. Хто такий новий член наглядової ради "Укроборонпрому" і яке відношення він має до Віктора Медведчука?

Питання роботи наглядових рад в державних корпораціях безпосередньо пов'язане з підвищенням їх ефективності, прибутковості і мінімізацією корупційних ризиків. Увага, яку ЗМІ приділяють роботі наглядових рад Укрзалізниці, "Нафтогазу", "Укроборонпрому" лише підтверджує, наскільки актуальною на сьогоднішній день є реформа корпоративного управління в таких структурах.



Чим займаються члени наглядової ради? Наприклад, в "Укроборонпромі" в їх завдання входить затвердження стратегії розвитку і напрямків діяльності концерну, а також здійснення контролю за виконанням завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва. Наглядова рада складається з п'яти членів, три з яких призначаються президентом України, а два – уповноваженим органом управління. На відміну від інших держкомпаній, в "Укроборонпромі" члени наглядової ради працюють на безоплатній основі та не перебувають з концерном в трудових відносинах.

Очевидно, що член наглядової ради повинен володіти професійними якостями – розумінням принципів роботи реального сектора економіки, мати досвід управління великим бізнесом, мати стратегічне бачення розвитку компанії виходячи зі світового досвіду і економічних реалій країни сьогодні.

Чи підходить під ці характеристики екстопменеджер "Запоріжсталі" Ростислав Шурма, призначення якого викликало в деяких ЗМІ серйозне обурення через нібито його зв'язки з Віктором Медведчуком?

13 років в "Метінвесті"

З біографії Шурми відомо, що він народився в 1983 році у Львові, в 2004 році закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "економіка та підприємництво", а також отримав ступінь магістра в Київському національному економічному університеті імені Гетьмана за спеціальністю "економічна теорія". Навчався в школі управління "Сколково", був аспірантом Донецького національного університету.

Ще навчаючись у вузі, працював фінансовим менеджером в компанії Procter and Gamble Eastern Europe, а після здобуття вищої освіти працював консультантом Boston Consulting Group, провідній міжнародній компанії в сфері управлінського консалтингу. У 2006 році прийшов в "Метінвест" Ріната Ахметова на посаду начальника управління планування та контролю дирекції зі стратегії. Протягом наступних шести років працював фіндиректором, а потім головою правління "Макіївського метзаводу", потім фіндиректором дивізіону сталі і прокату, заступником директора металургійного дивізіону "Метінвесту". Був членом наглядової ради ММК імені Ілліча, головою наглядової ради заводу "Промет" (Болгарія), членом ради директорів "Метінвест-Траметалruen" (Італія).



У 2012 – 2019 роках був генеральним директором меткомбінату "Запоріжсталь", який входить в топ-10 найбільших підприємств України. За цей час вивів меткомбінат на стабільну прибутковість – з 2013 по 2018 роки завод отримав 17,3 мільярда гривень чистого прибутку, хоча до і після Шурми був збитковим. Тільки за період першої "каденції" в якості гендиректора (до 2015 року) в модернізацію інвестовано 3 мільярди гривень, податкові відрахування збільшені в 2,5 рази, середня зарплата зросла майже в 2 рази. "Запоріжсталь" – єдине металургійне підприємство України, яке зберегло обсяги виробництва в період кризи 2014 – 2015 років. У 2016 році видання "Дело" називало Шурму кращим топменеджером України.

Політик мимоволі

Як і багато інших керівників великих підприємств, Ростислав Шурма брав активну участь у політичному житті Запоріжжя. З 2010 року він був депутатом Донецької облради за списками Партії регіонів. З 2015 по 2020 рік очолював Запорізьку обласну організацію партії "Опозиційний блок", одного з політичних проєктів Ріната Ахметова. На виборах 2015 року партія отримала найбільшу фракцію в обласній та міській радах Запоріжжя, однак Шурма, який очолював обидва списки, в результаті від обох мандатів відмовився. В 2019 він балотувався до парламенту за списками "Опоблоку", проте – як і вся партія – до Верховної Ради не пройшов.



У 2019 Шурма покинув "Метінвест" і вирішив сконцентруватися на власних проєктах. На сьогоднішній день він є директором венчурного фонду "Геліос", який розвиває сонячні електростанції та інші проєкти "зеленої" енергетики в Запорізькій області загальною потужністю близько 200 МВт. Після завершення співпраці з "Запоріжсталлю", Шурма зняв з себе повноваження і в політичному проєкті Ахметова, покинувши посаду глави обласного осередку "ОБ" в квітні 2020 року.



"Ростислав Шурма був на "Запоріжсталі" інноваційним, свіжим повітрям в порівнянні з радянським "секондхендом". Він поставив високі планки в розвитку підприємства, такі як будівництво величезної доменної печі або дорога на комбінат. При Шурмі комбінат перетворився. Тому я впевнений на 90%, що як до керівника до нього питань не було. Але паралельно він займався політикою. Ось вона і поставила знак питання. Особисто моя думка. Треба чітко визначитися: бізнесмен ти або політик", – коментував ЗМІ звільнення Шурми з "Метінвесту" керівник запорізького комітету виборців Роман Пятигорець.



Приблизно в цей же час до Ростислава Шурми придивляються на Банковій і в уряді. Зокрема, в ЗМІ ходили активні чутки про можливе призначення Шурми на посаду першого віцепрем'єра – міністра економіки. Тодішній голова Кабміну Олексій Гончарук підтвердив, що з екстопменеджером "Запоріжсталі" зустрічався, але його прізвища в "шортлисті" на міністерські посади немає. Крім того, в 2020 році Шурма також подавав свою кандидатуру на посаду глави Укрзалізниці, але не пройшов. В останній рік був регулярним учасником бізнес-зустрічей і керівництва уряду в статусі директора фонду "Геліос".

Так хто чий соратник?

Після того, як Володимир Зеленський призначив Шурму в "Укроборонпром", деякі ЗМІ написали про те, що Ростислав Шурма – як його батько Ігор Шурма – нібито є близьким соратником глави "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. При цьому в якості підтвердження зв'язків екстопменеджера Ахметова саме з Медведчуком наводяться сумнівні джерела. Цікаво, що аналогічну хвилю дезінформації на "жовтих" сайтах піднімали в 2020 році, коли з'явилася інформація про можливе призначення Шурми-молодшого віцепрем'єром.



Оскільки немає ніяких прямих і достовірних джерел інформації, які підтверджують зв'язок Медведчука і Шурми, злостивцям дуже зручно маніпулювати, просто розміщуючи два прізвища в одному реченні, а також замість "виробничої" біографії Шурми-молодшого описуючи політичні рішення, до яких мав відношення його батько.

Більш того, незважаючи на абсурдність концепції "політичної відповідальності" дітей за діяння своїх батьків, в інформпростір намагаються "вкинути" аналогію сім'ї Шурми і сім'ї глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, чия мати Наталія Вітренко колись була лідером проросійської Прогресивної соціалістичної партії. Зокрема, такі паралелі у себе у фейсбуці проводить нардеп Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США. Що може також побічно свідчити про "незадоволення" Шурмою в "Укроборонпромі" з боку Ігоря Коломойського. Адже, якщо припустити, що Шурма все ще є "людиною Ахметова", виходить, що посаду отримав представник "конкуруючого табору". Тоді стає зрозумілим і можливий замовник інформаційних атак, заснованих на маніпулятивній подачі інформації.

Сергій Константінов