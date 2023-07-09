Ростов перейняв естафету "бавовни" в Керчі: є пошкодження
Вкрай неспокійною для росіян видалася неділя 9 липня. Спочатку лунали вибухи в окупованій Керчі, а потім "бавовна" завітала також і до Ростова-на-Дону. Відомо про пошкодження.
Про вибухи у Ростові стало відомо близько 12:00. У традиційній для росіян манері, буцімто нічого не сталося і ніхто не постраждав.
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У Ростові буцімто працювала ППО
Місцева влада спробувала хизуватися, що в Ростовській області буцімто спрацювала система ППО. Водночас визнала, що є пошкодження споруд. Що ж стосується постраждалих, то їх, якщо вірити росіянам, немає.
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв зазначив, що о 12:00 оперативно спрацювала ППО. Вона буцімто збила українську ракету між Каменським і Донецьком Ростовської області. Він уточнив, що покрівля деяких споруд частково пошкоджена. Самі збитки уточняють.
А вже пізніше пабліки почали тиражувати, що над Ростовською областю збили безпілотник. Навіть уже нафотографували його буцімто уламки. Крім того, заявляють, що летів цей дрон у напрямку так званої "ЛНР".
Над Ростовщиною буцімто збили безпілотник / Фото з російських пабліків
Власне, гучно було також в окупованій Керчі. Там теж пролунала серія вибухів.
"Бавовнятко" вирушило до Керчі
- Повідомляють, що вибухи пролунали близько 12:00. За даними місцевих кореспондентів, то була ціла серія. Було гучно, "бавовна" йшла одна за одною, а загалом нарахували 3 – 4 вибухи.
- Аксьонов вирішив похизуватися. Мовляв, у районі Керчі вдалося буцімто збити крилату ракету. Він також заявив, що минулося без постраждалих і навіть пошкоджень.
- Втім, чомусь після вибухів різко перекрили рух Кримським мостом. Правда, через певний час проїзд відкрили. Що то була за акція така – достеменно незрозуміло.
- У мережу також виклали роботу ППО у Керчі. Зважаючи на масштаби, які надто малі, як на крилату ракету, то виникають сумніви. Водночас тішить сам факт, що Кримський міст знову дуже близький до "бавовни".