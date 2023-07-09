Ростов перейняв естафету "бавовни" в Керчі: є пошкодження

Вкрай неспокійною для росіян видалася неділя 9 липня. Спочатку лунали вибухи в окупованій Керчі, а потім "бавовна" завітала також і до Ростова-на-Дону. Відомо про пошкодження.

Про вибухи у Ростові стало відомо близько 12:00. У традиційній для росіян манері, буцімто нічого не сталося і ніхто не постраждав.

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У Ростові буцімто працювала ППО

Місцева влада спробувала хизуватися, що в Ростовській області буцімто спрацювала система ППО. Водночас визнала, що є пошкодження споруд. Що ж стосується постраждалих, то їх, якщо вірити росіянам, немає.

Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв зазначив, що о 12:00 оперативно спрацювала ППО. Вона буцімто збила українську ракету між Каменським і Донецьком Ростовської області. Він уточнив, що покрівля деяких споруд частково пошкоджена. Самі збитки уточняють.

А вже пізніше пабліки почали тиражувати, що над Ростовською областю збили безпілотник. Навіть уже нафотографували його буцімто уламки. Крім того, заявляють, що летів цей дрон у напрямку так званої "ЛНР".

Над Ростовщиною буцімто збили безпілотник / Фото з російських пабліків

Власне, гучно було також в окупованій Керчі. Там теж пролунала серія вибухів.

"Бавовнятко" вирушило до Керчі