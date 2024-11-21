У Ростові та області лунали вибухи: у Росії заявили про дрони

У Росії стає все більш неспокійно, майже кожної ночі там лунають вибухи. Зокрема, цього разу також повідомляли про вибухи

Вночі 21 листопада у районі Сєвєрного прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії було гучно

Російські телеграм-канали пишуть, що вибухи лунали в Ростові та в Ростовській області. Попередньо, вони повідомляють про атаку безпілотних літальних апаратів.

Звісно, росіяни наполягають, що по цілях працювала протиповітряна оборона, проте такі заяви є традиційними для ворога.

Російські ЗМІ пишуть про роботу ППО у Ростовській і Волгоградській областях. Зокрема, мовиться про збиття 2 дронів.

За словами тимчасового виконувача обов'язків ростовського губернатора Юрія Слюсаря, їхня ППО начебто збила один дрон. Унаслідок його падіння в Костянтинівському районі виникла пожежа на промисловому об'єкті. Рятувальні служби начебто оперативно загасили займання на площі 5 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.

Раніше стало відомо, що Україна вдарила по заводу харчової продукції в Бєлгородській області. Він таємно виготовляв вантажні дрони для російської армії.

За словами керівника ЦПД, завод компанії ЕФКО, що офіційно виготовляє харчову продукцію, насправді ще забезпечує російську армію вантажними дронами.