У російському місті-мільйоннику відключать всі фонтани: до чого тут десантники

У Ростові-на-Дону місцева влада вирішила відключити та висушити усі фонтани у дні так званих сакральних російських військових свят. 27 липня у Росії святкували день військово-морського флоту, а 2 серпня – святкуватимуть день повітряно-десантних військ.

Зазначається, що плани відключення фонтанів підтвердив департамент мерії Ростова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Чому у Ростові-на-Дону висушать всі фонтани?

У російському ЗМІ зазначили, що більшість фонтанів будуть працювати у проміжках між 27 липня та 2 серпня окрім найбільшого ростовського фонтану "Атланти". Його росіяни вимкнуть остаточно.

Таке рішення, ймовірно, пов'язано з тим, що традиційно у день повітряно-десантних військ відставні військові та дембелі, які відслужили термінову службу у цьому роді військ, по всій країні влаштовують купання у фонтанах та демонстрацію прапора десанту. У цей день нерідко трапляються бійки за участю людей у формі ВДВ.

До слова, раніше у Росії скасували щорічний парад на день ВМФ у Санкт-Петербурзі через "найбільшу атаку дронів" на Ленінградську область. Усі заходи було скасовано вперше з 2017 року, коли парад почали проводити щорічно.

Тоді міноборони Росії заявило, що по всій країні нібито збили 99 дронів, однак про атаку на Ленінградську область не згадало.