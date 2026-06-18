Ростовська область у вогні: ССО атакували нафтобазу та ще один важливий об'єкт ворога

В ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike ССО спільно із повстанським рухом на території Росії "Чорна іскра" завдали удару по нафтобазі "Ростовнефтепродукт". Також під атакою опинилась база паливо-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області Росії.

Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Як зазначають українські військові, кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. Внаслідок влучання на об'єктах спалахнули пожежі – фіксуються руйнування.

Уражені об'єкти ворог використовував для зберігання, перевалки та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Зауважимо, що Ростовська область Росії є ключовим тиловим районом противника, який забезпечує підтримку угруповань військ на південному та східному напрямках в Україні.

Об'єкти, які атакували українські оборонці у цьому регіоні, виконували подвійні функції. Вони обслуговували цивільну транспортну систему Ростовської області та водночас були задіяні в забезпечення військової логістики противника.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати чутливих ударів по ворогу з метою послаблення його спроможностей і припинення агресії проти України,

– йдеться у повідомленні ССО.

Оборонці атакують об'єкти глибоко на території Росії

Під ранок 18 червня гучно було у "самому серці Росії" – Москві. У взаємодії з підрозділами ССО, ГУР МОУ, СБУ та іншими складовими Сил оборони України 18 червня оператори 1-го окремого центру спільно з бригадами Nemesis, "Рейд" і "Птахи Мадяра" уразили Московський нафтопереробний завод. Внаслідок влучання на підприємстві спалахнула масштабна пожежа – зафіксовано щонайменше 5 осередків загоряння.

Та крім столиці вибухи гриміли й у інших регіонах держави-агресорки та на ТОТ. Українські ударні безпілотники атакували автомобільний міст у районі Гранітного на Донеччині та залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу Роздольного на тимчасово окупованій території Криму. За даними Генштабу, ці об'єкти використовувалися для військових перевезень.

У районі Соледара було уражено командний пункт російських окупаційних військ. Разом із тим, палали склади паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі, а також склад матеріально-технічного забезпечення в районі Бойківського на Донеччині.