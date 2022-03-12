У Ростовській області розбився військовий гелікоптер Ка-52, нашпигований боєприпасами

У Ростовській області, що на території Росії, продемонстрували чергове "диво пілотування" окупантів. Там розбився військовий гелікоптер, який був заповнений різними боєприпасами.

Модель цього апарату Ка-52, тобто йому було не більше 14 років. Про цей прикрий інцидент російським пропагандистам 11 березня повідомили анонімні джерела. Проте сталася подія ще 8 березня.

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Перевозили боєприпаси окупантів

Під час падіння гелікоптера загинули 2 члени його екіпажу. Вони розбилися за 5 кілометрів до злітної смуги, де могли приземлитися.

За попередніми даними, вертоліт прямував з Таганрогу до Зернограду. На борту літака були різні види боєприпасів – патрони та ракети. Наразі невідомо, чому сталася ця аварія. Звичайно ж, керівництво армії окупантів ніяк не коментувало подію.

Що відомо про Ка-52 Це російський бойовий вертоліт, який також відомий за назвою "Алігатор". Він є "командирською" машиною армійської авіації. Переважно Ка-52 здійснюють розвідку місцевості для координації дій груп бойових вертольотів ворогів.



Проте гелікоптер також може вражати броньовану і неброньовану техніку. Модель взяли на озброєння ВПС Росії у 2008 році.



Дані взяті з Це російський бойовий вертоліт, який також відомий за назвою "Алігатор". Він є "командирською" машиною армійської авіації. Переважно Ка-52 здійснюють розвідку місцевості для координації дій груп бойових вертольотів ворогів.Проте гелікоптер також може вражати броньовану і неброньовану техніку. Модель взяли на озброєння ВПС Росії у 2008 році.Дані взяті з Вікіпедії

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