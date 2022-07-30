В елітній дивізії російської армії ціла рота відмовилась від контракту

Все більша кількість російських окупантів боїться їхати вмирати в Україну. Солдати ворога через страх смерті почали відмовлятися від контрактів навіть під погрозами.

російські окупанти почали розуміти, що жодна перемога у війні проти України їм не світить, а перспектива залишитися без кінцівок або стати "хорошим росіянином" їх лякає. Солдати ворога почали відмовлятися їхати на війну та ставати черговою одиничкою в показнику шалених втрат окупантів.

Читайте також росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю, – InformNapalm

Ціла рота елітної дивізії окупантів – відмовники

росіянам не вдається змусити йти воювати проти України навіть своїх елітних військових. Про це повідомили джерела 24 каналу у розвідці.

Зокрема, майстерна робота воїнів ЗСУ із потужною зброєю партнерів вкрай налякала Кантемирівську танкову дивізію ворога, яка вважається елітною. Від контракту відмовилася ціла 2 рота, всі окупанти до одного.

Ті, кому не вистачило інстинкту самозбереження для порятунку життя. знімають техніку з консервування та вантажать боєкомплекти. Втім, навіть натяку на бойовий дух там немає – усі окупанти нажахані та бояться зустрічі із ЗСУ.

Що ж, усім російським окупантам краще взяти приклад зі своєї еліти та відмовлятися від контрактів. В іншому випадку їхня дорога додому буде можлива або після серйозних поранень, або в літаку з позначкою "груз 200".

Дивіться також – США нададуть Україні надпотужну зброю: відео