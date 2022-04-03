Ротація, а не виведення: білоруські ЗМІ повідомляють, що техніки росіян біля Гомеля більшає

За даними білоруських ЗМІ, росіяни стягують додаткову військову техніку. Це свідчить не про виведення контингенту з Білорусі, а про ротацію військ.

Росія нарощує кількість своєї техніки у Гомелі. Місцеві ЗМІ відзначають, що потрібно вимагати виведення військ не лише з України, але й Білорусі.

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Тамтешні ЗМІ відзначають, що якщо російські війська залишатимуться у Білорусі, то це не вирішить проблему України. Тому російський контингент повинен покинути обидві країни.

До Гомельської області Білорусі надходить більше російської техніки, що свідчить про ротацію військ, а не про їх виведення з Білорусі. Тому вимогою України та інших країн має бути виведення російських військ як з України, так і з Білорусі,

– йдеться у повідомленні MotolokoHelp.

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