Українського військовослужбовця, який провів на бойових позиціях понад 230 днів без ротації, вдалося вивести та передати під нагляд лікарів. Також із передових позицій евакуювали ще 12 захисників і захисниць, які перебували там понад чотири місяці.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про стан евакуйованих військових?

За його словами, до нього звернулися родини військових, які тривалий час не могли домогтися ротації своїх близьких. Рідні хвилювалися за їхнє здоров'я та життя, адже захисники місяцями залишалися на позиціях під постійними ворожими обстрілами.

Лубінець разом зі своєю командою звернувся до Генерального штабу ЗСУ з проханням організувати ротацію, медичний огляд і відпочинок для військовослужбовців.

За словами омбудсмана, Генштаб оперативно відреагував на звернення та долучився до розв'язання ситуації.

Військовослужбовця, який провів на передовій понад 230 днів, уже вивели з бойових позицій. Наразі він перебуває під наглядом лікарів і відновлює сили. Попереду в нього відпустка та реабілітація.

Ще 12 захисників і захисниць також евакуювали з передових позицій. Зараз вони відпочивають та відновлюють здоров'я.

Найважливіше, що всі військові вже змогли зв'язатися зі своїми рідними, які місяцями чекали на звістку від близьких.

Лубінець наголосив на необхідності ротацій

Омбудсман визнав, що організовувати ротації під час активних бойових дій складно. Водночас він наголосив, що навіть за таких умов не можна забувати про військових, які тривалий час перебувають на передовій без відпочинку.

Лубінець вкотре закликав визначити чіткі терміни перебування військовослужбовців на позиціях і забезпечити реальні можливості для їхньої ротації.

Він також запевнив, що захист прав військових та їхніх родин залишається одним із пріоритетів його роботи.

Мають бути чіткі терміни перебування на позиціях і реальні можливості для ротації. Адже за кожним таким рішенням – здоров'я та життя наших Захисників і Захисниць,

– підкреслив омбудсман.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військових, які виконують завдання на передовій. Згідно з ним, захисники не повинні перебувати на позиціях понад два місяці, після чого командири мають організувати їхню заміну. Водночас ротація має відбутися не пізніше ніж за місяць після завершення цього терміну.