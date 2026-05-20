У ЗСУ хочуть створити три зміни військових для ротацій, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українська армія має всі необхідні умови для створення трьох змін військовослужбовців. Це дозволить проводити системні ротації бійців на фронті через кожні два місяці.

За словами Сирського, наразі у військах також посилюють контроль за обліком особового складу та організацією замін на передовій. Про це він розповів в інтерв'ю для "Мілітарного".

У ЗСУ хочуть створити систему регулярних ротацій: що відомо?

За словами головнокомандувача, у Збройних Силах уже проаналізували кількість військових, які перебувають безпосередньо на позиціях та у районах проведення бойових дій.

Сирський зазначив, що в українських силах оборони достатньо особового складу для створення трьох окремих змін військових. Така система дозволила б проводити ротації захисників на передовій приблизно кожні два місяці та забезпечувати підготовку підрозділів перед поверненням на фронт.

У нас є всі умови створити три зміни та забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації,

– заявив головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, щомісяця у військах проводитимуть контроль організації ротацій. Для цього визначили окрему дату – 15 число кожного місяця, коли спеціальні групи офіцерів перевірятимуть ситуацію у бригадах.

Сирський повідомив, що зараз офіцерські групи перевіряють, як у бригадах ведеться облік військових, які перебувають безпосередньо на передових позиціях. Також аналізують терміни їхнього перебування на фронті та готовність підрозділів, які мають прийти їм на заміну.

Головнокомандувач наголосив, що ротація військових є складною військовою операцією, яка потребує детального планування та супроводжується значними ризиками. Саме тому, за його словами, у ЗСУ прагнуть створити чітку систему контролю за цим процесом.

Що відомо про новий механізм звільнення військових?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в українській армії активно обговорюють механізм звільнення військовослужбовців під час війни. За його словами, йдеться не про демобілізацію, яка можлива лише після завершення воєнного стану, а про окрему систему звільнення бійців зі служби в умовах бойових дій.

Сирський наголосив, що такий механізм має стати для військових "світлом наприкінці тунелю" після тривалого перебування на фронті. Роботу над відповідними ініціативами ЗСУ ведуть спільно з Міністерством оборони, а до обговорень залучили не лише командування, а й самих військовослужбовців у частинах.

За словами головнокомандувача, головною складністю залишається необхідність зберігати баланс між потребами фронту та справедливими умовами для бійців. Він пояснив, що у разі звільнення певної кількості військових армія повинна мати можливість набрати щонайменше стільки ж нових людей для збереження боєздатності.

Сирський також підкреслив, що майбутній механізм має бути гнучким та адаптованим до реальної ситуації на фронті. Окрему увагу в ЗСУ приділяють фінансовому забезпеченню майбутніх змін та умовам служби для військовослужбовців.