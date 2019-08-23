"Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова

Команда Зеленского спланировала атаку на Ахметова, чтобы заставить снизить цены на уголь по схеме "Роттердам+" до 1500 гривен за тонну.

На совещании под руководством Владимира Зеленского и Владимира Гройсмана президент объявил о грядущем снижении цен на электроэнергию для промышленных предприятий, коммунальных и бюджетных учреждений. На совещании была презентована концепция реформы на рынке электроэнергии, которую подготовила за деньги правительства ФРГ группа экспертов во главе с доктором Цахманном. Вот презентация, которую раздавала команда президента.

Читайте также: Суд снял арест с компьютеров с доказательствами по делу "Роттердам+"

Ключевой структурой, которая определяет подготовку к зиме и ситуацию на рынке тепловой генерации, является компания ДТЭК Рината Ахметова. Это по сути монополист, контролирующий большую часть тепловых электростанций, и 80% добычи энергетического угля.

ДТЭК диктует цены. Административное регулирование цен в энергетике отменили – и теперь рыночные отношения, Ахметов диктует цены для отрасли сам.

На совещании в Офисе президента, по данным источников Цензор.Нет, было озвучено, что запасы угля на сегодня на 40% меньше прошлогодних на тот же период. Сжигается больше, чем создается запасов. Схема "Роттердам+" отменена, но цены, по решению ДТЭКа, не снизились. По схеме "Роттердам+" сейчас ДТЭК предлагает покупать уголь по 1700 гривен за тонну. А можно покупать без всякого "Роттердама" в Колумбии или США – но уже по 1900 гривен за тонну. Свой уголь ДТЭК ценит гораздо выше – и продает сейчас по 2200-2400 гривен за тонну. Себестоимость не раскрывается.

У Зеленского решили ударить по монополисту и заставить Ахметова снизить цены, сократив свои прибыли.

ДТЭК обещает кризис в случае отсутствия плана закупки угля, и это и было главным скандалом совещания, проведенного Зеленским. "Роттердам+" в любом виде – это фактически сейчас политическая реабилитация решений Порошенко и Ахметова в энергетике. А провайдером снижения цен на электроэнергию является представитель президента в Кабмине Андрей Герус – главный публичный противник "Роттердам+".



Представитель президента в Кабмине Андрей Герус / Фото УНІАН

Interpol берется за дело: Дело "Роттердам +": Дмитрия Вовка объявили в международный розыск

Однако позиция команды Зеленского такая: схема "Роттердам+" выглядит выгодной только на короткий срок и только потому, что ДТЭК и министр Насалик установили свои высокие цены на уголь внутри страны – цены на бирже находятся на 14-летнем минимуме, и скоро пойдут вверх, формула станет невыгодной. Новая власть считает, что транспортировка из формулы должна быть исключена и ценообразование должно перейти на уровень "Роттердам без плюса", внутренние цены должны быть снижены. Также Герус озвучил позицию, что в сентябре тарифы на э/э для угольных электростанций должны быть снижены.

Как заставить Ахметова снизить цены?

Официально это, конечно, никто не озвучит, но арсенал для переговоров таков:

1. Провести реформу на рынке электроэнергии. На совещании с участием президента раздавалась презентация программы Low Carbon, которая разработана за деньги правительства ФРГ под руководством экономиста Георга Цахманна. Оптовые цены на закупку электроэнергии в Украине выше, чем во многих странах ЕС, и выше относительно расходов на генерацию.

2. Предлагается сделать принудительное разделение монополиста ДТЭК, а также заставить ДТЭК продать часть своих активов.

3. Часть угля поставляется ДТЭКом для обеспечения экспорта электроэнергии через Бурштынскую ТЭС. В случае кризиса экспортные поставки, особо выгодные для ДТЭКа, могут быть блокированы с целью накопления угля для внутренних потребностей. Если кризис – то кризис будет для всех.

4. После создания нового правительства могут заменить руководство "Энергоатомом", убрать людей Николая Мартыненко от управления, и увеличить долю атомной энергетики в производстве электричества.

5. Изменение менеджмента государственной компании "Центрэнерго", куда вместо менеджеров Игоря Кононенко вошли люди, близкие к Игорю Коломойскому. "Центрэнерго" планируется в ближайшее время приватизировать, чтобы создать конкуренцию ДТЭКу.

6. Карательные меры не планируются, но нельзя исключить, что в ближайшее время экологическая инспекция нового правительства в законном порядке обратит внимание на борьбу с загрязнениями окружающей среды, и в топ-10 главных загрязнителей – 8 предприятий ДТЭК.

По данным источников Цензор.Нет, концепция Цахманна принята как "дорожная карта" для действий нового правительства.

К теме: Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством