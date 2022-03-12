Розбиті аудиторії, спортзала: орки обстріляли фізико-технічний факультет університету Каразіна

Російські загарбники продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру нашої держави. Від цього постраждав фізико-технічний факультет Харківського університету імені Каразіна у П'ятихатках.

Через обстріли російських терористів, пошкоджені власне будівля факультету та спортзалу. У стелі – сліди від обстрілів.

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Унаслідок обстрілів серйозно постраждали авдиторії факультету та приміщення лабораторії. Майже по всьому корпусу вибиті шибки.

Наслідки обстрілу факультету університету Каразіна у П'ятихатках / Фото Валентина Бобкова

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