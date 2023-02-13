Розбиті танки й техніка: як виглядають околиці Вугледара – супутникові фото від Maxar
13 лютого 2023, 13:26Читать новость на русском
Американська компанія Maxar Technologies показала, який вигляд мають околиці Вугледара на Донеччині, де нещодавно російські війська зазнали колосальних втрат під час провального наступу.
Два фото, датовані 8 лютого, опублікували сьогодні, 13 лютого. На них видно бронетехніку, розміщену вздовж лісосмуги на Південний Схід від Вугледара.
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- Перше фото: райони інтенсивного артилерійського обстрілу полів на Південь від Вугледара в районі села Павлівка.
На фото видно сліди від інтенсивних артилерійських обстрілів / Фото Maxar
- Друге та третє фото: очевидно, російські танки і бронетехніка вздовж смуг дерев у полях на південний схід від Вугледара, а також у житлових районах у Кирилівці.
Розбита російська техніка біля Вугледару / Фото Maxar
Покинута техніка росіян / Фото Maxar
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Коротко про провал росіян біля Вугледару
- В ISW вважають, що провал штурму під Вугледаром викликав нову хвилю критики військового командування держави-агресорки.
- ЗСУ влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу окупантів. Йдеться про 155-у бригаду морської піхоти, що базується вона у Владивостоці.
- Тоді в Мережі з'явилися кадри розбитої техніки окупантів після їхнього невдалого штурму.
- Британські розвідники повідомили, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат від початку повномасштабної війни.