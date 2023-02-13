Розбиті танки й техніка: як виглядають околиці Вугледара – супутникові фото від Maxar

Американська компанія Maxar Technologies показала, який вигляд мають околиці Вугледара на Донеччині, де нещодавно російські війська зазнали колосальних втрат під час провального наступу.

Два фото, датовані 8 лютого, опублікували сьогодні, 13 лютого. На них видно бронетехніку, розміщену вздовж лісосмуги на Південний Схід від Вугледара.

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Перше фото: райони інтенсивного артилерійського обстрілу полів на Південь від Вугледара в районі села Павлівка.



На фото видно сліди від інтенсивних артилерійських обстрілів / Фото Maxar

Друге та третє фото: очевидно, російські танки і бронетехніка вздовж смуг дерев у полях на південний схід від Вугледара, а також у житлових районах у Кирилівці.



Розбита російська техніка біля Вугледару / Фото Maxar



Покинута техніка росіян / Фото Maxar

Російські окупаційні війська продовжують штурм на Вугледарському напрямку, проте зазнають значних втрат. За даними речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського, лише за минулий тиждень українські захисники знищили 130 одиниць техніки.

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