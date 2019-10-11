Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців

В Україні набирає обертів нова рейдерська схема. "Чорні" реєстратори, які за мить могли позбавити українців квартири чи компанії, вже не в тренді. Яку ціну укранці платять за шахрайство чиновників і хто очолив нову схему – читайте у розслідуванні програми "ЦРУ".

Нахабний арешт зерна селян

До команди "ЦРУ" надходить безліч заяв про рейдерські захоплені в Україні, серед них були й повідомлення про компанію "Агроінвестгруп". Перше, що спало на думку, що це – звичайна напівкримінальна розбірка. Адже власники цього велетенського холдингу спочатку приймали зерно у тисячі фермерів на власні елеватори для подальшої реалізації, а далі:

"Фермер здає зерно, береться пакет документів, що є там майно на такому то елеваторі. Потім ці документи передаються на порт, що ми передали імпорт, потім державі виставляється питання з повернення ПДВ", – пояснив адвокат Ростислав Попович.

До слова: Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування

За словами адвоката, об’єми досить великі, а зерно, яке розміщене на елеваторі, нікуди не виходить. "Де-факто, їздять просто документи і на цьому заробляються кошти", – додав Попович.

Тобто, звичайна схема з уникнення від сплати ПДВ. Таких історій тисячі й трапляються вони мало не щодня, якби не одне але: замість того, щоб просто арештувати елеватори і вести собі розслідування, прокурори, чомусь, насамперед, арештували зерно звичайних селян, які про оборудки з ПДВ ні сном, ні духом не відали.

Як відбулась схема грабунку

Першим у цій історії нам вдалося знайти адвоката постраждалих селян Ростислава Поповича. Він пояснив нам те, що сталося з сотнями фермерів, яким не пощастило здати своє зерно на елеватори "Агроінвестгруп".



Ростислав Попович

"Для загального розуміння, до прикладу, ставимо на стоянку автомобіль – один, другий, третій. Ми є власниками цих авто. Завтра з’являються правоохоронні органи і накладають арешт на стоянку і на майно, яке там розташоване. Потім передають ваш автомобіль третій особі", – пояснив адвокат.

Варто знати: Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони

Мало того, що сам факт арешту зерна селян викликає, м’яко кажучи, подив, адже не в селянах ж справа в оборудках власників елеваторів, так ще й саме зерно продали учетверо дешевше.

Схема з реєстраторами, щоб ви розуміли, вона пішла у минуле. Є нова схема, коли накладають арешт на майно, передають його на зберігання в АРМу, АРМА його продає за значно заниженою ціною і все,

– зазначив Попович.

Торги по арештованому в селян зерну можна знайти на сайті АРМА.



Торги щодо арештованого зерна

З чотирьох охочих взяти участь в торгах – двох відхилили, одному повернули внесок.



З чотирьох охочих – двох відхили, одному повернули внесок

Єдиному учаснику торгів, що на них залишився, продали 4,5 тисячі тонн зернових менш, ніж за 9 мільйонів гривень. Водночас, що коштувало все це добро на той момент більше ніж 35 мільйонів.



Лише одному продали зерно менше ніж за 9 мільйонів гривень

"Через схему з АРМОю це все майно продається третім особам за 25% вартості цього майна. Виходить, що фермери не просто в мінусі, а їм завдали реальних збитків", – зазначив адвокат.

Головними учасниками цієї схеми є:

• ГПУ – арештувала зерно фермерів і передала його агенції АРМА в "управління".

• АРМА – без дозволу суду швиденько виставила на продаж через платформу СЕТАМ.

• СЕТАМ – продала зерно у чотири рази дешевше, ніж воно коштувало.

Більше – дивіться у програмі.