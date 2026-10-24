Росіяни замінували дороги: Зеленський розповів про особливості операції в Олешках

Україна домовилася про розблокування окупованих Олешок. Гуманітарна операція має запрацювати завдяки посередництву США.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Які подробиці розповів Зеленський про гуманітарну операцію в Олешках?

Найближчим часом повинна відбутися реалізація домовленостей щодо розблокування доступу до міста. Ситуація на цій тимчасово окупованій частині Херсонщини залишається вкрай важкою через те, що росіяни замінували дороги.

Головна мета запланованої гуманітарної операції полягає у тому, щоб дати доступ для завезення їжі та медикаментів, а також дозволити людям вийти із зони бойових дій.

Ми домовлялися про це певний час і на різних рівнях. Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює,

– сказав президент України.

Відновлення зв'язку для фронту

Паралельно з цим вдалося повністю відновити роботу терміналів Starlink та Starshield на тій швидкості, яка була до запровадження обмежень. Процес відновлення розпочався вночі, і вже на ранок швидкості були достатніми для повноцінного використання зв'язку. Це має вагоме значення для фронтової логістики та захисту території України від реактивних "Шахедів".

Вранці міністр оборони України Євгеній Хмара доповів про проведені перевірки, які підтвердили, що системи працюють належним чином.