Розблокування розрахунків великих українських компаній за зовнішніми боргами дозволить Україні уникнути параду гучних дефолтів і значного погіршення стосунків із західними партнерами.

Про це заявив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ, коментуючи звернення Уряду до НБУ щодо продажу українськими компаніями валюти для розрахунків із західними кредиторами.

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Експерт прокоментував звернення Уряду до НБУ щодо розблокування розрахунків українським компаніям

"Національний банк в умовах війни дивує весь світ ефективністю підтримки стабільності на фінансових ринках. Стабільний валютний курс, стійкість платіжної системи й прибуткова діяльність банків – це безумовні досягнення керівництва Нацбанку. Але все це може бути перекреслено парадом гучних дефолтів великих українських компаній за зовнішніми зобов'язаннями" – зазначив експерт.

Розблокування розрахунків цих компаній за бондами стане логічним продовженням курсу на валютну лібералізацію, проголошеного НБУ. Крім того, це дозволить уникнути політичних ризиків у стосунках із західними партнерами, що є дуже важливим за нинішніх умов воєнного стану,

– додав Олексій Кущ.

До слова, раніше Кабмін звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній. Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження Уряду, це рішення покликане зберегти довіру західних партнерів до України.