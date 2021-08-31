"Розбомбити під три чорти": Трамп запропонував, як вчинити з залишеним озброєнням в Афганістані

Експрезидент США Дональд Трамп обурений операцією виведення військ з Афганістані. Дії адміністрації Байдена політик назвав вкрай некомпетентними. Найбільше Трампа турбує військове спорядження, яке американці залишили на афганській території.

Про це колишній глава Білого дому написав у телеграмі. Його акаунт у соцмережі позначений, як такий, що може містити недостовірну інформацію.

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Ми повинні або увійти, або розбомбити все, – Трамп

На озброєння та спорядження, зауважив Трамп, витратили 85 мільярдів доларів. На думку попередника Байдена, Вашингтон має вимагати повернення залишеного.

Якщо воно не буде повернуто, ми повинні або увійти, демонструючи вагому військову силу, і забрати його, або як мінімум розбомбити його під три чорти,

— сказав Трамп.

Політик не оминув нагоди зауважити, що ніколи ще вихід з війни не відбувався настільки некомпетентно, як за адміністрації Байдена.

Напередодні США завершили виведення військ з Афганістану

Зазначимо, що ввечері 30 серпня Пентагон підтвердив, що США завершили виведення військ з Афганістану. Місія американців тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

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Аеропорт Хаміда Карзая одразу перейшов під контроль талібів. Проте у США кажуть, продовжуватимуть спроби евакуювати тих громадян, як хочуть виїхати. Поки що жодного руху у повітряному просторі над летовищем немає.

Текст публікації Дональда Трампа:

Ніколи в історії вихід з війни не відбувався так погано чи невміло, як вихід з Афганістану за адміністрації Байдена. На додаток до очевидного, слід вимагати негайного повернення всього військового обладнання Сполученим Штатам, і це стосується кожної копійки з 85 мільярдів доларів вартості. Якщо його не передадуть назад, ми повинні або вступити та продемонструвати військову силу і отримати його, або, принаймні, розбомбити все під три чорти. Ніхто ніколи не думав, що така дурість, як цей слабкий вихід, можлива!

