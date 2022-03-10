Розбомблений пологовий у Маріуполі потрапив на шпальти світових ЗМІ

Учора, 9 березня, російські терористи нанесли ганебного удару по дитячій лікарні та пологовому відділенні в Маріуполі. Уже сьогодні фото з наслідками атаки опинилися на шпальтах найпопулярніших у світі щоденних газет.

Весь світ вражений тим цинізмом, яким нас продовжує "дивувати" орда. Ще більше огиди додає те, що пропагандисти ще й намагаються якимось чином вибравдати удар по лікарні й пологовому.

Зверніть увагу Російські пропагандисти заплуталися у своїх фейках про обстріл пологового будинку в Маріуполі

На шпальнах газет опинилися фото з пораненими породіллями. Вони чітко відображають всю низкість путінського режиму – ось так виглядає, за словами кремлівського фюрера, "демілітаризація".

Розбомблена лікарня в Маріуполі на шпальтах ЗМІ / Скриншоти Zn.ua

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми – наслідки обстрілу лікарні в Маріуполі: дивіться відео