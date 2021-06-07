Розбудова пунктів пропуску на кордоні з ЄС: співпраця Держмитслужби та Держприкордонслужби

Державна митна служба та Державна прикордонна служба України під час наради обговорили актуальні питання взаємодії відомств під час розбудови пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

Держмитслужба презентувала перспективи розбудови та модернізації пунктів пропуску, розташованих на кордоні з країнами-членами Європейського Союзу. Позицію відомства з цих питань підтримали у Держприкордонслужбі.

Також, як повідомила пресслужба Держмитслужби, обговорювалися ефективність використання систем стаціонарного типу та вагових комплексів у пунктах пропуску, ефективний обмін актуальною інформацією, необхідною для забезпечення контролю при переміщенні осіб та транспортних засобів через державний кордон України тощо. Зокрема, на нараді йшлося про застосування сучасних інформаційних систем, ефективність яких була доведена під час пілотного проєкту "Інтелектуальна система керування рухом автомобілів в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин".

Створення сприятливих умов для збільшення пасажиро- та товаропотоку на кордоні України з ЄС вимагає від нас сучасного підходу та активного впровадження або модернізації наявних технологічних рішень у сфері контролю за переміщенням громадян, транспортних засобів та вантажів. Сьогодні рівень взаємодії та взаєморозуміння між державними митною та прикордонною службами є на високому рівні. А це є необхідною умовою впровадження нових сучасних методів обміну інформацією та розвитку інфраструктури на кордоні,

– зазначив заступник Голови Державної митної служби України Руслан Черкасський.

На нараді сторони домовилися і надалі вести обговорення своїх потреб і вимог щодо модернізації інформаційних систем та їх спільного використання й врахувати всі необхідні параметри при проєктуванні та будівництві пунктів пропуску.