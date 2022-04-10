"Розчарований такою поведінкою": Берлусконі розкритикував свого друга Путіна за звірства в Бучі

Колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував Путіна, з яким вони були ледь не товаришами. Італієць сказав, що він "розчарований" у російському диктаторі.

Цей же політик колись називав Путіна "єдиним із великих лідерів світу, які залишилися". Про різку зміну ставлення політика до кривавого вождя Кремля стало відомо 9 квітня.

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"Путін привів Росію в руки Китаю"

Експрем'єра спершу цитували видання Corriere della Sera і Giornale, а потім і пресслужба його партії Forza Italia. В заяві Берлусконі сказав, що агресія щодо України безпрецедентний.

Мовляв, наша країна є повністю нейтральною. Тому зараз із великою честю бореться лише за свою свободу. Ймовірно, цим він відповів на фейки Кремля про "найманців із НАТО в Україні".

Агресія проти України привела Росію до рук Китаю. Шкода. Я глибоко розчарований та засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом,

– сказав Берлусконі.

Він додав, що в Бучі були скоєні справжні військові злочини. Тому Росія просто не може заперечувати свою провину.



Берлусконі та Путін кілька років тому / Фото AFP

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