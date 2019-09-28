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      Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати

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      Інтернет-супермаркет Rozetka може припинити роботу
      Інтернет-супермаркет Rozetka може припинити роботу / ua.news

      Власник інтернет-супермаркету Rozetka Владислав Чечоткін заявив, що згорне бізнес, якщо Президент України Володимир Зеленський підпише закон, що зобов'язує підприємців використовувати касова апарати.

      "Уже наступного тижня президент може підписати законопроєкти №1053-1 і №1073, які Верховна Рада ухвалила нібито з метою вивести бізнес із тіні і створити здорову конкуренцію, а насправді – для боротьби з бізнесом. Я впевнений, що закони в такому вигляді вб'ють десятки тисяч підприємців", – написав Чечоткін у своєму фейсбуці.

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      Загалом у власника Rozetka немає запитань до законопроєкту №1053-1 про введення всезагальних касових апаратів. Натомість проблеми можуть виникнути із нормою законопроєкту №1073, за якою будь-який споживач може заявити у податкову про "неправильний" чек. Якщо буде доведено, що чек "неправильний", споживач отримає товар, придбаний за цим чеком, безкоштовно.

      "Водночас "неправильний" означає – немає в базі публічної податкової. Немає обмежень на кількість заяв, немає відповідальності для заявника, немає відповідальності податкової. Зате є потенційний штраф для бізнесу у розмірі 250% і завжди, за кожною скаргою, 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця", – пояснив Чечоткін.

      Він наголосив, що Rozetka виступає проти цього законопроєкту і в разі його ухвалення зупинить бізнес.

      Ми в Rozetka категорично не підтримуємо цього закону. Ми готуємося до зупинення бізнесу,
      – заявив Чечоткін.

      Що відомо про законопроєкт про касові апарати? Авторами документа є нардепи від "Слуги народу" і він передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Таким чином нардепи хочуть вивести з тіні торгівлю товарами і послугами.

      Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати. Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням. Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби.

      За словами авторів проєкту закону, норми документу щодо "кешбеку" сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками.

      При цьому покупці, які спіймають продавця на порушенні касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Бізнес Новини Техно Техно Законодавство Торгівля Верховна Рада Інтернет
      Джерело: 24 канал
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