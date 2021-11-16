Розфарбований пам'ятник Пілсудському: у Польщі затримали українця

Польські поліцейські затримала одного з двох вандалів, які у ніч на 6 листопада розмалювали пам'ятники Юзефу Пілсудському і легіонерам у Кракові. Один із них виявився українцем.

Другого зловмисника наразі не знайшли. Він перебуває у розшуку. Ймовірно, чоловік вже залишив територію Польщі.

До теми У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник Пілсудському в "українські" кольори

У Польщі за акт вандалізму затримали українця

За підозрою у розфарбовуванні пам'яток затримали громадянина України. Йому вже навіть обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Правоохоронці з'ясували, що двоє людей приїхали до Кракова за день до акту вандалізму. Вночі вони розфарбували пам'ятники, а тоді одразу ж залишили місто.

У цій справі могло йтися про намагання посварити поляків з українцями,

– вважають у поліції.

Затриманий українець розповів, що вони зі спільником отримали "доручення" вчинити акт вандалізму щодо монумента Пілсудському. Зробити це "було потрібно" перед 11 листопада – Днем незалежності Польщі.

У Польщі розмалювали пам'ятник Пілсудському: що відомо

У Кракові в ніч на 6 листопада зловмисники розфарбували пам'ятники главі польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіонерам в "українські" кольори.

Поблизу монумента знайшли балончики з фарбами та аерозолями. Там також був плакат з написом "Польща не тільки для панів", однак у ньому допустили помилки.



У Польщі пам'ятник Пілсудському розфарбували в "українські" кольори / Фото Agencja Wyborcz