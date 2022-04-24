Розглядаються найрізноманітніші варіанти, – Арестович про обмін Медведчука

Служба безпеки України раніше затримала кума Путіна Віктора Медведчука. Згодом він у відео просив обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що розглядають різні варіанти з приводу обміну Медведчука. Але точної інформації він сказати не може.

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Вони всі мають закритий характер, бо це не ті речі, про які можна говорити. Обговорюється обмінний потенціал. Міняти його на одного солдата не має жодного сенсу, тому що ми ж знаємо, що він цінніший,

– запевнив Арестович.

За його словами, питання обміну Медведчука – це делікатна тема. Щодо переговорів України та Росії Арестович сказав, що не знає на якій стадії вони перебувають.

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