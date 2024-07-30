Російська пропаганда знайшла "український слід" у розгромі "вагнерівців" у Малі

Нещодавно ПВК "Вагнера" у Малі зазнало поразки від туарегів. Однак пропагандистська машина вже встигла звинуватити українських військових у причетності до розгрому.

Раніше повстанці північних туарегів у Малі заявили, що вбили та поранили десятки солдатів і вагнерівців за два дні. Однак, за словами кремлівських пропагандистів, навіть тут не обійшлося без "українських військових".

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"Український слід" в Малі

Пропагандистський канал Russia Today заявив, що українські військові нібито займалися підготовкою повстанців-туарегів, які атакували колону з російськими найманцями, і всіляко їм у цьому сприяли.

"Доказом" стало фото з невідомими військовослужбовцями, на спорядженні одного з яких можна побачити український герб.

У розпорядженні RT опинилися кадри з українськими найманцями з Африки. Ці фото хотів опублікувати адмін каналу Grey Zone Микита, відомий під позивними Бєлий і П'ятисотий. Але не встиг… У Бєлого була також інформація, що сепаратистів вивозять в Україну на інструктаж – їх навчають управлінню FPV-дронами. За даними джерел, Микита планував востаннє з'їздити на передову, а потім повернутися й опублікувати зібрані матеріали,

– пишуть росіяни.

Деякі пропагандисти пішли далі та заявили, що українці не тільки готували туарегів, а й брали безпосередню участь у знищенні вагнерівців. За їх словами, до розгрому ПВК "Вагнера" причетні "оператори дронів з України".

До слова, раніше стало відомо, що в Малі повстанці могли ліквідувати відомого російського пропагандиста. Йдеться про росіянина з позивним "Білий", який був автором каналу Grey Zone з понад пів мільйоном підписників.