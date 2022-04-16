Розгром росіян під Крутами на початку війни: українцям показали наслідки битви

Українці бійці знищили росіян під Крутами. Зокрема у бою відзначились бійці тероборони Ніжина, що на Чернігівщині.

Відповідну інформацію розповіли у теробороні 16 квітня. Зокрема там показали знищену техніку.

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Жителі показали результати бою під Крутами

Результати бою під Крутами 2022 року. Крутівська ОТГ поділилась фотографіями спаленої техніки 90-ї танкової дивізії (Єкатеринбург),

– мовиться у повідомленні.

Зокрема люди показали, як виглядає техніка ворога після бою з українцями.

Техніку окупанта повністю знищили українські бійці / Фото тероборони





Пояснили, що:

у боях відзначились бійці тероборони Ніжина, які стояли на передових блок-постах та проводили зачистку;

багато роботи зробили, щоб скоординувати удари по противнику та передати точні дані розташування ворожої техніки.

Українці розгромили окупантів 2 березня 2022 року – після понад 100 років після легендарного бою під Крутами, де воювали київські курсанти та вояки "Вільного козацтва" проти підрозділу Червоної гвардії Муравйова.

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