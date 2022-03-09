Розгромлені багатоповерхівки: показали жахливі наслідки обстрілів у Харкові

9 березня 2022 , 15:43
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Російські орки намагаються зрівняти Харків із землею. Вони продовжують цинічно обстрілювати житлові квартали.

Росіяни не справляються з військовими об'єктами та ЗСУ. Тому обрали беззахисну ціль – мирних людей та їхні будинки.

До речі У Харкові за 8 березня залізницею вивезли 30 тисяч людей

У мережі показали фото зруйнованих багатоповерхівок на вулиці Дерев'янка. У будинках вибиті вікна, всередині – купи осколків, подекуди зруйновані стіни.

Наслідки обстрілів Харкова / Фото з телешраму "Труха Харьков":


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Автор: Ольга Музика