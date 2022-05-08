Розібрати завали школи у Білогорівці наразі неможливо: там тривають дуже серйозні бої

У суботу, 7 травня, російські окупанти скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка, що на Луганщині. У той момент від бомбардувань там переховувалось близько 90 цивільних.

Голова Луганської ОВА сьогодні, 8 травня, повідомив, що зараз у Білогорівці тривають дуже важкі бої та обстріли із самого ранку, тому розібрати завали школи наразі неможливо.

Читайте також Окупанти обстріляли водоканал у Попасній: мільйон людей залишилися без води

Сподіватись на рятування людей – важко

Мені б дуже хотілось вірити, що люди там (під завалами – 24 канал) живі, і як тільки завершаться обстріли ми зможемо розібрати завали. Але справа в тому, що школа обвалилась не через обстріли з мінометів чи артилерії,

– сказав Гайдай.

Він розповів, що на заклад освіти російські окупанти скинули авіабомбу. А під час її вибуху всередині школи, куди ворог прицільно вдарив, була дуже велика температура.

Весь кисень згорів. Сподіватись на рятування людей – дуже важко. Мало шансів, на жаль,

– додав очільник області.

Обстріл Білогорівської школи: головне

Нагадаємо, що раніше Гайдай повідомив, що у школі перебували близько 90 людей: 27 вижили, але отримали поранення різного ступені важкості. Водночас 60 людей, за його словами, найімовірніше загинули.

Будівля внаслідок удару повністю зруйнована, адже авіабомба була великої потужності. Після атаки спалахнула масштабна пожежа на площі понад 300 квадратних метрів. Рятувальники ліквідовували вогонь чотири години, згодом почали розбирати завали. Працівники ДСНС знайшли тіла двох загиблих.

Додамо, що Білогорівська школа була єдиним місцем, де мешканців села могли сховатися від російських обстрілів. Проте окупанти цинічно зруйнували й це укриття. Раніше вони розбомбили місцевий клуб, де також ховалися люди.

Внаслідок обстрілів на Луганщині загинуло 2 дітей

Гайдай також повідомляв, що 7 травня російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Привілля з "Ураганів" та "Градів". Там загинули два хлопчики віком 11 та 14 років, а також їхня 69-річна бабуся. Сестри загиблих, яким 8 та 12 років, потрапили до лікарні із тяжкими пораненнями.

До теми – окупанти зруйнували школу на Луганщині, там було 90 людей: відео