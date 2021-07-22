Розіграші, відомі зірки на сцені та активності для дітей: як відбулось відкриття ЖК Svitlo Park

Звуки музики, сотні стильних гостей та популярні запрошені зірки – драйвова Анна Домніч, зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер, фантастичні М5 та неймовірна Dorofeeva.

Ось так масштабно та ефектно 17 липня відбувалось відкриття ЖК Svitlo Park від Futura Hata.

Офіційна церемонія відкриття зібрала понад 3 тисячі осіб. На подію прийшли інвестори, майбутні мешканці комплексу, їхні друзі та рідні. Гостей вітали привітні хостес та аніматори з популярних мультиків.

Теплу та дружню атмосферу свята відчув кожен присутній.

У зоні активностей для дітей було створено все для щирих посмішок: зони аквагриму, аніматори з улюблених мультфільмів, шоу хіміків, шоу трансформерів, шоу мильних бульбашок, Art-зона та майстер-класи. Діти були у захваті!

А на головній сцені в цей час була не менш яскрава програма: талановиті ілюзіоністи MAGIC FIVE, драйвова Анна Домніч зі своєю командою "Lucky Dance" та запальна Анна Трінчер. Хедлайнером вечора виступала неймовірна DOROFEEVA.

Svitlo Park розіграв між своїми інвесторами подарунковий сертифікат номіналом 50 000 грн на відпочинок.

Окрім того, були розіграні цінні призи від партнерів заходу. Зокрема, було розіграно сертифікат на кухню номіналом 50 000 гривень від компанії !ВіЯр! та її сервісу Viyar Bazar, а також сертифікат номіналом 20 000 грн від мережі побутової техніки та електроніки "Фокстрот".