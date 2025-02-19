Корупція в оборонці: топпосадовців ЗСУ підозрюють у привласненні 246 мільйонів гривень

САП і НАБУ викрили масштабну корупційну схему, через яку бюджет України втратив 246 мільйонів гривень. Підозрюваними у справі стали колишні високопосадовці Генштабу та військ зв’язку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Слідство встановило, що кошти розкрадали під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін".

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Антикорупційні органи викрили схему в ЗСУ

За даними правоохоронців, у 2016 році Міністерство оборони уклало контракт із приватним товариством, яке не мало досвіду створення військових систем управління.

За чотири роки технічне завдання незаконно змінювали 13 разів, що дозволило штучно збільшити вартість проєкту на 300 мільйонів гривень, водночас функціонал системи суттєво урізали. Тільки на безпідставне коригування документації витратили понад 115 мільйонів.

Розроблена система не відповідає вимогам: вона не сумісна з протоколами НАТО та не інтегрується з іншими військовими системами. У ході слідства виявили спроби приховати ключову документацію, а після початку розслідування причетні навіть намагалися безкоштовно модернізувати систему, проте фундаментальні помилки у її архітектурі зробили це неможливим.

Серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

За інформацією джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, підозри повідомили, зокрема, ексзаступнику начальника Генштабу ЗСУ Радіону Тимошенку та ексначальнику військ зв'язку ЗСУ Володимиру Рапку.

Їх звинувачують у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Наразі досудове розслідування триває.