Збагачення на 307 мільйонів на збройних складах: екснардепу і іншим особам оголосили про підозру

Правоохоронці оголосили про підозру колишньому заступнику начальника Генштабу, екснардепу та іншим 4 особам. Ймовірно, йдеться, зокрема, про Ігоря Колесника та Максима Микитася. Вони можуть бути причетні до незаконного заволодіння 307 мільйонами гривень.

У середу, 25 жовтня, стало відомо про чергову підозру від НАБУ і САП колишньому народному обранцю-забудовнику (вочевидь, Микитасю) та іншим особам. Власне, ЗМІ пишуть і про причетність до цієї корупційної справи експосадовця Генштабу Колесника.

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Склади за 300 мільйонів, які так і не почали будувати

Слідство припускає, що відповідна група осіб причетна до незаконного заволодіння 307 мільйонів гривень Міністерства оборони під час будівництва військових складів.

Розпочалось все у 2018 році, коли оборонне відомство уклало з підконтрольними народному депутату компаніями контракти на будівництво складів для зберігання ракет та боєприпасів на 3 мільярди гривень. Підрядники повинні були завершити роботи до 2021 року.

Аби незаконно заволодіти частиною державних коштів, обранець через зв'язки в Збройних Силах забезпечив прийняття змін до певної постанови уряду. Згідно з відповідними правками, Міноборони зобов'язувалось виплачувати на будівництво складів аванс у розмірі не 30%, а 80% компаніям екснардепа.

У результаті протягом листопада та грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міністерство оборони перерахувало понад 307 мільйонів гривень,

– пишуть у Національному антикорупційному бюро.

Приводом для підозри стало те, що будівництво складів, як пишуть правоохоронці, фактично навіть не розпочалось. Виділені державою кошти вивели на рахунки інших компаній.



Схема заволодіння 307 мільйонів під час будівництва складів / Інфографіка НАБУ

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 5 статті 191 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Зазначимо наостанок, що Микитась фігурує як підозрюваний в іншій справі щодо пропозиції хабаря меру Дніпра. До середини липня 2023 року він був в слідчому ізоляторі, однак згодом суд дозволив йому вийти під заставу.