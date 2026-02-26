"Все добре, руки потиснули": з'явилися "плівки" топпосадовців ПС і СБУ, яких зловили на хабарі
- Руслан Кравченко оприлюднив "плівки" з розмовами командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ у Житомирській області перед їх затриманням. Обом посадовцям уже повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень і наданні неправомірної вигоди.
- У справі йдеться про розкрадання 1,4 мільярда гривень на будівництво укриттів для літаків, де були зафіксовані спроби приховати невідповідність конструкцій вимогам.
Справа про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних конструкцій для ЗСУ отримала продовження. У мережі опублікували записи розмову командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області, яких спіймали на хабарі.
Відповідне відео із розмовою опублікував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Яку схему використали підозрювані у масштабній схемі із розкрадання?
Руслан Кравченко зазначив, що командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та начальнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області вже повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України:
перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;
пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.
У справі йдеться про 1,4 мільярда гривень, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. За даними слідства, після перевірок, які встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися "розв'язати питання".
Було запропоновано та надано 13,8 мільйона гривень – 1% від загальної суми договорів – за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення лояльних приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт,
– повідомив генпрокурор.
За словами Кравченка, деталі схеми вже встановлені слідством, а особливий цинізм полягає в тому, що до неї були причетні посадовці, які за своїми повноваженнями мали запобігати подібним злочинам.
"Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва", – наголосив він.
Зверніть увагу! Хоча прізвищ у дописі Кравченка вказано не було, джерела 24 Каналу підтверджували, що йдеться про полковника Андрія Українця (командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ) та полковника Володимира Компаниченка (начальника Управління СБУ в Житомирській області).
Про що говорили Українець та Компаниченко перед затриманням?
Слідство також зафіксувало розмови посадовців, у яких, за словами генпрокурора, звучить готовність формально закрити виконання робіт незалежно від реального результату.
У зафіксованих розмовах йдеться про достатність підписаних документів і потрібного аудиторського висновку. Один з учасників прямо ставить під сумнів важливість фактичного виконання робіт, інший запевняє, що "упродовж тижня питання закривається" і "далі тут все дуже просто, така математика для першого класу",
– навів деталі Кравченко.
За даними слідства, головним завданням фігурантів було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Схема, як зазначається, запрацювала ще до початку будівництва, адже авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування.
"Плівки" Українця та Компаниченка перед затриманням / Відео з фейсбуку Руслана Кравченка
Руслан Кравченко запевнив, що розслідування у справі триває, наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим топпосадовцям.
Що відомо про викриття топпосадовців ПС та СБУ на розкраданні коштів?
СБУ та Офіс генпрокурора викрили на хабарі у розмірі 320 тисяч доларів США командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області. Обидва посадовці також причетні до розкрадання державних коштів, які були призначені для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій.
Обох посадовців затримали "на гарячому", під час передавання хабаря. За даними слідства, посадовці запропонували передати близько 13 мільйонів гривень (1% від фінансування об'єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів.
У Повітряних силах ЗСУ після появи новини про викриття їхнього топпосадовця засудили його дії та корупцію та заявили про готовність співпрацювати зі слідчими органами. Окрім того, командування ПС запланувало службове розслідування та посилить контроль за прозорістю використання ресурсів у Повітряних силах.