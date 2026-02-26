"Все добре, руки потиснули": з'явилися "плівки" топпосадовців ПС і СБУ, яких зловили на хабарі

Справа про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних конструкцій для ЗСУ отримала продовження. У мережі опублікували записи розмову командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області, яких спіймали на хабарі.

Відповідне відео із розмовою опублікував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

До теми Масштабне розкрадання: що відомо про посадовців Повітряних сил та СБУ, яких викрили на хабарі

Яку схему використали підозрювані у масштабній схемі із розкрадання?

Руслан Кравченко зазначив, що командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та начальнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області вже повідомили про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України:

перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі.

У справі йдеться про 1,4 мільярда гривень, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. За даними слідства, після перевірок, які встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися "розв'язати питання".

Було запропоновано та надано 13,8 мільйона гривень – 1% від загальної суми договорів – за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення лояльних приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт,

– повідомив генпрокурор.

За словами Кравченка, деталі схеми вже встановлені слідством, а особливий цинізм полягає в тому, що до неї були причетні посадовці, які за своїми повноваженнями мали запобігати подібним злочинам.

"Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва", – наголосив він.

Зверніть увагу! Хоча прізвищ у дописі Кравченка вказано не було, джерела 24 Каналу підтверджували, що йдеться про полковника Андрія Українця (командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ) та полковника Володимира Компаниченка (начальника Управління СБУ в Житомирській області).

Про що говорили Українець та Компаниченко перед затриманням?

Слідство також зафіксувало розмови посадовців, у яких, за словами генпрокурора, звучить готовність формально закрити виконання робіт незалежно від реального результату.

У зафіксованих розмовах йдеться про достатність підписаних документів і потрібного аудиторського висновку. Один з учасників прямо ставить під сумнів важливість фактичного виконання робіт, інший запевняє, що "упродовж тижня питання закривається" і "далі тут все дуже просто, така математика для першого класу",

– навів деталі Кравченко.

За даними слідства, головним завданням фігурантів було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Схема, як зазначається, запрацювала ще до початку будівництва, адже авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування.

"Плівки" Українця та Компаниченка перед затриманням / Відео з фейсбуку Руслана Кравченка

Руслан Кравченко запевнив, що розслідування у справі триває, наразі правоохоронці розв'язують питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим топпосадовцям.

Що відомо про викриття топпосадовців ПС та СБУ на розкраданні коштів?